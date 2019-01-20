Футбол
«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» в ПримереЧемпионат вчера в 12:07
В матче 20-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком" со счётом 1:1. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе "Керамика — Эль-Мадригал". Счёт на 18-й минуте открыли гости благодаря автоголу Хауме Косты.
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«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком», не сумев выиграть в седьмом матче подряд
Sport24.ruвчера в 12:26
«Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 20 января 2019 года
LiveSport.ru19 января в 16:05
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