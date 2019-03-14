Футбол

Вильярреал — Зенит 2:1Газета.Ru вчера в 14:56

Вильярреал — Зенит
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Жерар Морено
29′
46′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
Сантьяго Касерес
Ману Морланес
46′
Карлос Бакка
47′
Виктор Руис
52′
57′
Олег Шатов
64′
Андрей Лунев
Михаил Кержаков
Висенте Иборра
Санти Касорла
70′
70′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Родриго Фунес Мори
Мигелон Льямбрич
77′
Жауме Коста
82′
90′+1′
Бранислав Иванович
Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и "Вильярреала" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, передает "Советский спорт".
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