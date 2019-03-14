Футбол

Вильярреал — Зенит 2:0 (2-й тайм)Мойка78 14:50

Вильярреал — Зенит
2 – 0
2-й тайм
Лига Европы, 1/8 Финала
Стадион «Эль-Мадригал»
Жерар Морено
29′
46′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
Сантьяго Касерес
Ману Морланес
46′
Карлос Бакка
47′
Стал известен стартовый состав петербургского футбольного клуба «Зенит» в матче против «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
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