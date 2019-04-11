Футбол

Вильярреал — Валенсия 1:3ProstoProSport вчера в 14:02

Вильярреал — Валенсия
1 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
6′
Гонсалу Гедеш
Санти Касорла
28′
Санти Касорла
37′
40′
Хосе Луис Гайя
58′
Факундо Ронкалья
Кристиано Пиччини
61′
Ферран Торрес
Франсис Коклен
Альваро Гонсалес
62′
Висенте Иборра
Карлос Бакка
67′
69′
Кевин Гамейро
Денис Черышев
Сантьяго Касерес
Ману Морланес
72′
Марио Гаспар
Альфонсо Педраса
80′
Хави Кинтилья
84′
90′+1′
Даниэль Васс
90′+4′
Гонсалу Гедеш
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в стартовый состав своей команды на первый матч четвертьфинального противостояния Лиги Европы против «Вильярреала».
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