Футбол

«Вильярреал» – «Уэска»: видеотрансляция матча в 19.30Спорт-Экспресс 11:30

Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно. Следить за матчем "Вильярреал" – "Уэска" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице.
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«Вильярреал» – «Уэска»: видеотрансляция матча в 19.30

Спорт-Экспресс11:30

«Валенсия» — «Эйбар». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru04:30
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Обновлено в 09:58
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Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
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Обновлено в 12:19
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Китай создал копию российского истребителя Су-35

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