Футбол
«Вильярреал» – «Уэска»: видеотрансляция матча в 19.30Спорт-Экспресс 11:30
Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно. Следить за матчем "Вильярреал" – "Уэска" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Неизвестный «заминировал» семь церквей во Львове
Неизвестный злоумышленник сообщил о минировании семи церквей в украинском городе Львов.
Обновлено в 12:42
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу
Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Гаджеты
Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen
Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.
Обновлено в 04:58
Футбол
Краснодар — ЦСКА 2:0 (2-й тайм)
Петербургский "Зенит", обыгравший 28 апреля "Крылья Советов", гарантировал себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Обновлено в 12:24
Автоспорт
Даниил Квят: Куплю Риккардо зеркала заднего вида к следующей гонке
Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал инцидент с Даниэлем Риккардо на Гран При Азербайджана.
Обновлено в 12:58
Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
«На место выехали сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области с целью обследовать место происшествия, установить причины и обследовать территорию на предмет наличия иных опасных предметов», — заявили в Росгвардии.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак купила кольцо для помолвки Ольги Бузовой
Ксения Собчак продолжает выступать в роли свахи: она не оставляет попыток «свести» Федора Смолова и Ольгу Бузову.
Обновлено вчера в 06:00
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено 25 апреля в 09:18
Общество
Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра
Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Транспорт
В центре Москвы перекроют улицы из-за ночных репетиций парада Победы
В центре российской столицы 29 апреля и 4 мая будет перекрыт ряд улиц в связи с ночными репетициями парада Победы.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Китай создал копию российского истребителя Су-35
Китайским инженерам удалось создать точную копию российского самолёта Су-35.
Обновлено в 04:46
Авто
Назван топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России
Эксперты назвали десять машин бизнес-класса, ставших самыми популярными в марте этого года.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками
Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Общество
Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве
Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
На трассе М4 застрелен водитель фуры
На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка
На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13