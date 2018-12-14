Футбол

«Вильярреал» — «Спартак» — 2:0, 13 декабря 2018. Что говорил Кононов
Чемпионат
16:00

Было много ошибок, но сразу после этого мяча мы начали неплохо играть, создали несколько моментов и было бы неплохо, если бы всё-таки забивали из этих положений. Игра была обоюдоострой, интересной. И мы, и «Вильярреал» играли ярко.
Чемпионат16:00

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Олег Кононов: «Вильярреалу» улыбнулась удача со «Спартаком»

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Кононов признался, что недоволен первыми итогами своей работы в «Спартаке»

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Олег Кононов: «Игроки „Спартака“ отдали все силы, показали все свое мастерство»

Матч ТВ15:43

Олег Кононов: «Игроки „Спартака“ отдали все силы, показали все свое мастерство»

Sportbox.RU15:43

Олег Кононов: «Не удовлетворен своим стартом! Как хотите, так и пишите»

Спорт-Экспресс15:55

«Вильярреал» — «Спартак» — 2:0, 13 декабря 2018. Что говорил Кононов

Чемпионат16:00

«Не сожалею, что оставил капитанскую повязку у Глушакова». Кононов — о вылете «Спартака» из ЛЕ

Sport24.ru17:50
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Футбол

Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг.
Обновлено в 18:05
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Славия (Прага) — Зенит 2:0

"Славия" и "Зенит" огласили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:04
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Зе Луиш: «Большой босс запретил нам общаться с прессой»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш сообщил о запрете футболистам со стороны руководства давать интервью.
Обновлено в 16:37
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком года по версии Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги.
Обновлено в 09:02
Футбол

Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы

Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено в 11:16
Футбол

Александр Мостовой: «В примере „Спартак“ шел бы на 13-м месте»

«Спартак» в чемпионате Испании шел бы сейчас на месте двенадцатом-тринадцатом, — заявил Мостовой.
Обновлено в 15:58
Футбол

«Види» и «Челси» сыграли вничью

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" потерпел гостевое поражение.
Обновлено в 14:58
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол

Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

Обновлено в 08:28
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол

«Барселона» интересуется защитником «Лиона»

"Барселона" рассматривает вариант с подписанием защитника "Лиона" Ферлана Менди.
Обновлено в 16:48
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Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду»

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.
Обновлено в 18:48
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Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
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Азар может стать игроком «Баварии»

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
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Сергей Прядкин: «Убежден, „Анжи“ доиграет сезон до конца»

Учитывая сложность ситуации, общее собрание РПЛ решило поддержать "Анжи", выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом.
Обновлено в 17:59
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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