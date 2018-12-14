Было много ошибок, но сразу после этого мяча мы начали неплохо играть, создали несколько моментов и было бы неплохо, если бы всё-таки забивали из этих положений. Игра была обоюдоострой, интересной. И мы, и «Вильярреал» играли ярко.

Чемпионат 16:00