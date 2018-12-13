Футбол

Вильярреал — Спартак 1:0 (Перерыв)
Российская газета
вчера в 16:45

Вильярреал — Спартак
1 – 0
Перерыв
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Эль-Мадригал»
Сэмюэл Чуквуэзе
11′
22′
Александр Ломовицкий
Статус аутсайдера "Рапид", кстати, любезно подтвердил, в остальных трех матчах - не со "Спартаком" - взяв всего одно очко. Но за счет двух побед над российским клубом и сухой домашней игры с "Вильярреалом" австрийцы теперь имеют с испанцами равное количество очков - по семь - и идут вторыми.
Российская газетавчера в 16:45

Подробнее о событии

«Вильярреал» – «Спартак». Чуквезе открыл счет в матче на 11-й минуте (видео)

Советский спорт13:15

Евгений Ловчев: «Спартак» победит «Вильярреал»

Матч ТВ12:54

«Вильярреал» – «Спартак»: онлайн трансляция

Спорт-Экспресс11:55

Кечинову сложно говорить на тему Глушакова перед матчем с «Вильярреалом»

РИА Новости08:01

Ловчев: «„Спартак“ победит „Вильярреал“ и выйдет в плей-офф Лиги Европы»

Sport24.ru08:46

«Вильярреал» – «Спартак» – 1:0. Чуквуэзе забил на 11-й минуте

Sports.ru05:35

«Вильярреал» – «Спартак» (13 декабря 2018 года): прогноз на матч Лиги Европы

LoginCasino.com11 декабря в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Футбол

Стал известен состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Севильей»

Обновлено в 11:57
Футбол

Денис Черышев: «Не удивлен победе ЦСКА над „Реалом“»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своих эмоциях от победы ЦСКА над «Реалом» (3:0) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:13
Футбол

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Обновлено в 08:10
Футбол

Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прооперирован в одной из клиник Рима.
Обновлено в 12:07
Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

В конце октября президент ФИФА заявил, что организация рассматривает возможность увеличения числа участников финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48 команд уже с 2022 года.
Обновлено в 11:44
Футбол

Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на шесть матчей

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей.
Обновлено в 08:18
Футбол

Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре

Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
Обновлено в 09:16
Футбол

На матче «Славия» — «Зенит» ожидается до 19 тысяч зрителей

Как сообщает официальный сайт «Зенита», на игре ожидается до 19 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 1 тысячи болельщиков.
Обновлено в 07:13
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

УЕФА открыл дело против «Шахтера» за поведение фанатов

УЕФА открыл дело против "Шахтера" по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лиона" (1:1), сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 12:04
Футбол

«Рома» отказалась продавать Юндера в «Арсенал»

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Юндер мог перейти в лондонский «Арсенал».
Обновлено в 13:14
Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32
Футбол

Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса".
Обновлено в 07:42
Футбол

Почеттино прокомментировал слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что не устал от слухов о возможной смене тренерского поста.
Обновлено в 13:06
ещё по теме
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное