Футбол
Вильярреал — Спартак 1:0 (Перерыв)
Вильярреал — Спартак 1:0 (Перерыв)Российская газетавчера в 16:45
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Эль-Мадригал»
Сэмюэл Чуквуэзе
|11′
|22′
Александр Ломовицкий
Вильярреал
Расстановка 4‑3‑1‑2
13
Фернандес
2
Гаспар
3
Гонсалес
6
Руис
11
Коста
18
Фуэго
5
Касерес
30
Чуквуэзе
8
Форнальс
7
Морено
17
Токо-Экамби
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
25
Мельгарехо
27
Ломовицкий
71
Попов
8
Глушаков
94
Ханни
12
Адриано
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Статус аутсайдера "Рапид", кстати, любезно подтвердил, в остальных трех матчах - не со "Спартаком" - взяв всего одно очко. Но за счет двух побед над российским клубом и сухой домашней игры с "Вильярреалом" австрийцы теперь имеют с испанцами равное количество очков - по семь - и идут вторыми.
Российская газетавчера в 16:45
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