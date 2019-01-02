Футбол

Аналитики: «Реал» выиграет у «Вильярреала» в матче чемпионата Испании
Чемпионат
06:03

Вильярреал — Реал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Санти Касорла
4′
7′
Карим Бензема
20′
Рафаэль Варан
41′
Каземиро
Альваро Гонсалес
45′
46′
Гарет Бэйл
Иско
Сантьяго Касерес
Карл Токо-Экамби
63′
64′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
Жерар Морено
Карлос Бакка
69′
Хави Фуэго
Мануэль Тригерос
82′
Санти Касорла
82′
86′
Тони Кроос
Винисиус Жуниор
89′
Серхио Рамос
Жауме Коста
90′+1′
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.62, а на ТМ 2,5 гола — за 2.45. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.57. Победа «Реала» всухую оценивается в 3.62.
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