Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал Мадрид» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2019/20. Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.05.

Все про Спорт ру

Происшествия Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен.

Происшествия В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

Политика Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Авто «АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек Представители отечественной компании «АвтоВАЗ» решили объяснить, почему хэтчбек Lada Vesta так и не вошел «в серию».

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Общество В Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана Дориан В связи с надвигающимся ураганом Дориан на всем побережье штата Южная Каролина объявлена эвакуация.

Шоу-бизнес Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз Певица Валерия не держит зла на коллегу по сцене Наргиз за высказывание «телочка в туфлях», адресованное в ее сторону.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Общество Президентское кадетское училище открылось в Кемерово Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей «Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ Хоккеисты омского "Авангарда" выиграли Кубок Открытия, победив московский ЦСКА в первом матче чемпионата КХЛ сезона-2019/20.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Авто Показан тизер гибридного гиперкара Lamborghini За пару недель до открытия Франкфуртского автосалона, который начнётся уже 10 сентября, итальянская компания Lamborghini выпустила тизер своего гибридного гиперкара.

Здоровье За неделю клещи укусили 30 красноярцев В Красноярске значительно снизилась активность клещей: за последнюю неделю августа к врачам обратились 30 жителей города.

Авто Новый пикап JAC T6 поступил в продажу в России Сегодня, 1 сентября, китайская марка JAC начинает продажи в России нового среднеразмерного пикапа JAC T6.

Экономика Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.

Общество Названы регионы России с самой доступной электроэнергией Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.

Футбол «ПСЖ» арендовал у «Севильи» голкипера Серхио Рико «ПСЖ» объявил о переходе испанского вратаря Серхио Рико: парижский клуб арендовал 26-летнего голкипера у «Севильи» на один сезон с опцией выкупа.

Единоборства Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

Экономика Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.