Оба игрока теперь делят 7-е место в списке лучших бомбардиров клуба среди легионеров. Ближайшая цель для Бэйла — Гонсало Игуаин, на счету которого 121 гол. Лидером по данному показателю является португалец Криштиану Роналду с 450 голами.

Бэйл догнал Роналдо по количеству голов за «Реал» среди легионеров

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Политика Польша потребует от Германии репарации за Вторую мировую войну Сегодня в Польше проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».

Политика Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Политика Минобороны может достроить космодром Восточный Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.

Происшествия В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.

Экономика Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.

Политика Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей Ни один другой фильм режиссёра, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Происшествия Число погибших при стрельбе в американской Одессе выросло до семи Число погибших при стрельбе в американском городе Одесса, штат Техас, выросло до семи человек.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Политика На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.

Происшествия Игрок «Хетафе» арестован за нападение на полицию Защитник «Хетафе» Матиас Оливера был арестован в субботу после драки возле гостиничного комплекса в провинции Альбасете.