Футбол
«Вильярреал» — «Гранада»: первый экзамен для новичкаВсе про Спорт ру вчера в 13:11
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Санти Касорла
|35′
Санти Касорла
|36′
Рауль Альбиоль
|45′+3′
|45′+6′
Федерико Вико Вильегас
Мойсес Гомес
|53′
|57′
Альваро Вадильо
Дарвин Мачис
|59′
Херман Санчес Бараона
|62′
Рубен Пенья
Жерар Морено
|65′
|69′
Yan Eteki
Рамон Азиз
Жерар Морено
Карл Токо-Экамби
|69′
Андре Замбо-Ангисса
|71′
Сэмюэл Чуквуэзе
|73′
|75′
Роберто Сольдадо
Мойсес Гомес
Мануэль Тригерос
|79′
|79′
Федерико Вико Вильегас
Адриан Рамос
|81′
Антонио Пуэртас
Висенте Иборра
Карлос Бакка
|84′
|54%
|Владение мячом
|46%
|83%
|Процент точных передач
|81%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|8
|5
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|6
|2
|Угловые
|7
|5
|Отборы
|9
|10
|Фолы
|16
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вильярреал
Расстановка 3‑5‑2
13
Фернандес
4
Торрес
3
Альбиоль
16
Кинтилья
11
Чуквуэзе
9
Бакка
8
Касорла
19
Замбо-Ангисса
20
Пенья
14
Тригерос
17
Токо-Экамби
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
6
Санчес Бараона
17
Марин
19
Монторо
12
Азиз
10
Пуэртас
20
Рамос
23
Мачис
9
Сольдадо
Гранада
Расстановка 4‑5‑1
Представляем прогноз от наших экспертов на матч первого тура Примеры, в котором 17 августа «Вильярреал» принимает «Гранаду».
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