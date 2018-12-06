Футбол

Вильярреал — Альмерия 8:0
Спорт-Экспресс
16:18

Вильярреал — Альмерия
8 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Карл Токо-Экамби
23′
Карл Токо-Экамби
30′
Карл Токо-Экамби
36′
Карлос Бакка
45′
Карл Токо-Экамби
47′
Жерар Морено
67′
Карлос Бакка
83′
Даниэль Раба
89′
"Вильярреал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил "Альмерию" - 8:0. Покер в этой игре сделал нападающий Карл Токо-Экамби. Два гола забил Карлос Бакка, еще по одному - Жерар Морено и Раба. "Желтая субмарина" вышла в следующий раунд.
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