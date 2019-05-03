Вильям де Оливейра: «Дзюба в «Зените» выполняет роль, похожую на ту, что Коста делает в «Атлетико»Sport24.ru 07:27

Помощник Сергея Семака в «Зените» Вильям де Оливейра в интервью Futbol Bajo Cero рассказал про то, насколько нападающий Артем Дзюба важен для команды, и его роль в питерском клубе.

Вильям де Оливейра: «Дзюба в «Зените» выполняет роль, похожую на ту, что Коста делает в «Атлетико»

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