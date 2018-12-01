Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста

Футбол Футбол «Ахмат» назвал состав на матч с «Енисеем» Тренерский штаб «Ахмата» определился со стартовым составом на гостевой матч 16-го тура РПЛ против «Енисея».

Футбол Футбол «Анжи» и «Уфа» сыграли вничью в молодежном первенстве "Анжи" сыграл вничью с "Уфой" (3:3) в матче 16-го тура молодежного первенства России. Молодежное первенство России 16-й тур "Анжи - мол."

Футбол Футбол Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году.

Футбол Футбол Spiegel: Роналду менял показания в деле об изнасиловании Майорги

Футбол Футбол «Наполи» отклонил предложение «МЮ» в 103 миллиона евро Ранее итальянская сторона ответила отказом на предложение «МЮ» в 90 миллионов евро. В текущем сезоне серии А Калиду провел 13 матчей.

Футбол Футбол Дзампарини продал «Палермо» лондонской компании У «Палермо» появился новый владелец, сообщает Football Italia. Маурицио Дзампарини продал 100% акций клуба компании из Лондона.

Футбол Футбол Икарди рассказал о своей миссии в «Интере»

Футбол Футбол Давид Луис отказался от переезда в Китай и намерен остаться в «Челси»

Футбол Футбол Рыков получил травму в матче с «Рубином» Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков был заменён на 18-й минуте матча против "Рубина" в 16-м туре РПЛ.

Футбол Футбол Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Монпелье» «Монако» объявил заявку на предстоящий матч с «Монпелье» в рамках 15-го тура чемпионата Франции.

Футбол Футбол Хабиб Нурмагомедов пригласил президента «ПСЖ» в Дагестан Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом "Пари Сен-Жермен" Нассером Аль-Хелаифи, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".

Футбол Футбол «Сент-Этьен» на своем поле разгромил «Нант» в чемпионате Франции Футболисты "Сент-Этьена" нанесли поражение "Нанту" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.

Футбол Футбол Камерун лишен права провести Кубок африканских наций-2019 Камерун лишен права провести Кубок африканских наций в 2019 году, сообщается на официальном сайте Конфедерации африканского футбола (CAF).