Вильмар Барриос прошел медосмотр и сегодня присоединится к «Зениту»NewInform 01:54

По данным портала Gol Caracol, 25-летний хавбек в четверг, 31 января, успешно прошел медосмотр в Барселоне. Сегодня, 1 февраля, он должен уже присоединиться к своему новому клубу на сборах. Как сообщается, контракт Барриоса с «Зенитом» будет рассчитан на 4,5 года.

Вильмар Барриос прошел медосмотр и сегодня присоединится к «Зениту»

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