Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

Вильмар Барриос: «Хотел бы снова забить „Спартаку“»

Футбол Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.

Общество Московские вокзалы застроят жильем «Российские железные дороги» (РЖД) займутся модернизацией московских вокзалов и преобразованием прилегающих к ним территорий под бизнес-проекты и жилье.

Политика Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Происшествия Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.

Политика Зеленский обеспокоен приглашением России на следующем саммите G7 Как отмечается, Зеленский обеспокоен тем, что российская сторона может присутствовать на новом саммите.

Армия и оружие Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море «Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».

Экономика Банк «Россия» подал иск на 190 миллионов о банкротстве завода «Тролза» Банк «Россия» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском о банкротстве ЗАО «Тролза». Заявление было подано вчера, 29 августа.

Футбол Дуглас Сантос оценил уровень соперников «Зенита» в Лиге чемпионов Игрок "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что он думает по поводу результатов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, передает официальный сайт сине-бело-голубых.

Политика В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

Происшествия Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».

Политика Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57 В конце июля Дональд Трамп заявил, что он не винит Анкару за покупку российских ЗРК, однако предназначавшиеся для нее новейшие истребители F-35 могут продать другим странам.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Технологии Левин назвал срок внесения в Госдуму антипиратского законопроекта 29 августа участники антипиратского меморандума договорились, что действие документа будет продлено до конца текущего года при условии, что законопроект, закрепляющий положения меморандума, будет внесён на рассмотрение Государственной Думы до 30 сентября, сообщал журналистам представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Музыка Определен город проведения «Евровидения-2020» Организаторы песенного конкурса «Евровидение» утвердили место проведения события в 2020 году.

Спорт В Енисее утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее во время тренировки, сообщается на сайте Министерства спорта Красноярского края.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Политика Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.

Финансы Россияне бросились скупать валюту Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в июне этого года вырос на 41 процент.

Футбол «Млада Болеслав» согласилась продать Комличенко в ЦСКА Российский нападающий Николай Комличенко в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. Об этом стало известно «Чемпионату».