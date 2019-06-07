Футбол
Виллиан заменит Неймара в заявке Бразилии на Кубок АмерикиSport.ru 19:59
Бразильский форвард Неймар пропустит из-за травмы ноги предстоящий Кубок Америки, который для Бразилии станет домашним. Тренерский штаб определился с заменой, пригласив в ряды национальной команды вингера Челси Виллиана.
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