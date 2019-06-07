Футбол

Виллиан заменит Неймара в заявке Бразилии на Кубок АмерикиSport.ru 19:59

Бразильский форвард Неймар пропустит из-за травмы ноги предстоящий Кубок Америки, который для Бразилии станет домашним. Тренерский штаб определился с заменой, пригласив в ряды национальной команды вингера Челси Виллиана.
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Виллиан заменит Неймара в заявке Бразилии на Кубок Америки

Sport.ru19:59

Виллиан вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Неймара

Чемпионат12:39

Виллиана вызвали в сборную Бразилии на Кубок Америки. Игрок заменит Неймара

Бомбардир.ру12:25

Виллиан заменит травмированного Неймара в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки

Sport24.ru11:56

Виллиан заменил Неймара в составе сборной Бразилии на Кубке Америки

Спорт-Экспресс11:45

Виллиан заменил Неймара в составе сборной Бразилии на Кубке Америки

Sports.ru11:42

Виллиан заменит Неймара на Кубке Америки

Матч ТВ12:07
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Армия и оружие

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Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»

Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
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Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде

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«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера

В сезоне-2018/19 Заболотный провел в составе сине-бело-голубых 30 официальных матчей (3 забитых мяча, 3 голевые передачи), Краневиттер – 15 (0,0), Набиуллин – 20 (2 результативных паса).
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Футбол

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Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
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Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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