Виллиан заменит Неймара в заявке Бразилии на Кубок АмерикиSport.ru 19:59

Бразильский форвард Неймар пропустит из-за травмы ноги предстоящий Кубок Америки, который для Бразилии станет домашним. Тренерский штаб определился с заменой, пригласив в ряды национальной команды вингера Челси Виллиана.

Виллиан заменит Неймара в заявке Бразилии на Кубок Америки

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