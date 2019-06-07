Футбол
Виллиан заменит Неймара в сборной Бразилии на Кубке АмерикиВести.Ru 00:12
Вместо звездного форварда в сборной сыграет Виллиан. Таким образом, нападающий "Челси" будет выступать на предстоящем Кубке Америки-2019, который состоится с 15 июня по 7 июля, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.
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Виллиан заменит травмированного Неймара в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки
Sport24.ruвчера в 11:56
Виллиана вызвали в сборную Бразилии на Кубок Америки. Игрок заменит Неймара
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 00:37, Ашберн
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