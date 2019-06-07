Футбол

Виллиан заменит Неймара в сборной БразилииЕвро-футбол.ру 11:48

Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара. Как сообщает журналист Алешандре Лозетти, Виллиан будет выступать под номером "10". Сборная Бразилии продолжает готовиться к домашнему Кубку Америки, который стартует 14 июня.
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Виллиан вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Неймара

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Виллиан заменит Неймара на Кубке Америки

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Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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