Футбол
Виллиан заменит Неймара в сборной БразилииЕвро-футбол.ру 11:48
Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара. Как сообщает журналист Алешандре Лозетти, Виллиан будет выступать под номером "10". Сборная Бразилии продолжает готовиться к домашнему Кубку Америки, который стартует 14 июня.
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