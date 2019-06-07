Виллиан заменит Неймара в сборной БразилииЕвро-футбол.ру 11:48

Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара. Как сообщает журналист Алешандре Лозетти, Виллиан будет выступать под номером "10". Сборная Бразилии продолжает готовиться к домашнему Кубку Америки, который стартует 14 июня.

Происшествия В Москве полицейский застрелил подозреваемого во время погони На севере Москвы полицейский застрелил мужчину, который сбежал из отделения и пытался отобрать табельное оружие.

Спорт Сборная России обыграла команду Португалии в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций.

Происшествия По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Авто BMW отзывает в России кроссоверы X7 Компания BMW отзывает в России 315 кроссоверов X7, которые были реализованы в период с апреля по май этого года.

Политика Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске парламента Зеленский пояснил, что он убедился в правоте своего решения о роспуске парламента, так как депутаты провалили все предложенные президентом законопроекты.

Футбол «Барселона» начала переговоры по трансферу Рашфорда По информации источника, переговоры между двумя клубами по возможному переходу 21-летнего игрока уже начались.

Политика Путин высказался об объединении России и Белоруссии Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.

Футбол Мане рассказал, почему не перешёл в «Спартак» Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, как 2014 году перешёл из "Зальцбурга" в "Саутгемптон".

Автоспорт В первой тренировке Гран-при Канады чуть не задавили сурка Резервный гонщик «Уильямса» Николас Латифи чуть не наехал на сурка во время первой части пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Канады Формулы-1.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Авто АвтоВАЗ заменит поворотники на Lada 4x4 Компания «АвтоВАЗ» планирует заменить поворотники на модели автомобиля Lada 4x4.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.

Экономика На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Политика Путин впервые публично прокомментировал дело Калви Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Политика Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.

Игры В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.

Политика Суд Украины арестовал российские «Русланы» В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Происшествия В Петербурге катер врезался в мост В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.

Происшествия В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.