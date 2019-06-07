Футбол

Виллиан заменит Неймара в сборной БразилииЕвро-футбол.ру 11:48

Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара. Как сообщает журналист Алешандре Лозетти, Виллиан будет выступать под номером "10". Сборная Бразилии продолжает готовиться к домашнему Кубку Америки, который стартует 14 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Виллиан вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Неймара

Чемпионат12:39

Виллиана вызвали в сборную Бразилии на Кубок Америки. Игрок заменит Неймара

Бомбардир.ру12:25

Виллиан заменит Неймара на Кубке Америки

Матч ТВ12:07

Виллиан заменит травмированного Неймара в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки

Sport24.ru11:56

Виллиан заменил Неймара в составе сборной Бразилии на Кубке Америки

Спорт-Экспресс11:45

Виллиан заменил Неймара в составе сборной Бразилии на Кубке Америки

Sports.ru11:42

Экс-игрок «Анжи» заменит Неймара в сборной Бразилии

Газета.Ru12:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:59, Ашберн
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Обновлено в 06:46
Происшествия

Пассажиров Пулково 1,5 часа продержали в самолете на жаре

Обновлено в 14:53
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Политика

Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам

Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:21
Космос

Эксперты усомнились в реальности полета США на Луну из-за странных фотографий NASA

Обновлено в 05:26
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Армия и оружие

США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400

Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.
Обновлено в 11:41
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено в 11:34
Футбол

«Выглядит неприлично». Орлов не поддерживает решение Семака пойти в политику

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 15:23
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Футбол

Гол Рамоса помог Испании разгромить Фарерские острова

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании на выезде разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:1. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе «Торсволлур».
Обновлено в 16:40
Игры

Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно

Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.
Обновлено в 12:20
Политика

Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия

СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.
Обновлено в 14:48
Космос

В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий

Обновлено в 11:46
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ-2020

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Три тысячи журналистов подписали требование освободить Голунова

Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер сообщил, что к настоящему моменту почти три тысячи журналистов подписали требование освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:28
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой

Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
Обновлено в 10:15
Политика

На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу

Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено в 10:56
Автоспорт

Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Здоровье

Ученые: Попавшие в больницу на выходных пациенты рискуют жизнью

Британские ученые выяснили, что пациенты, попадающие в больницу на выходных, рискуют своей жизнью.
Обновлено в 05:08
Здоровье

Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Энергетика

В Ленобласти построят комплекс по производству СПГ за 750 млрд рублей

Соглашение о сотрудничестве при строительстве комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги подписали на ПМЭФ-2019 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор ООО «Русхимальянс» Кирилл Селезнев.
Обновлено в 06:24
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное