Футбол
Виллиан заменит Неймара в сборной БразилииЕвро-футбол.ру 11:48
Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара. Как сообщает журналист Алешандре Лозетти, Виллиан будет выступать под номером "10". Сборная Бразилии продолжает готовиться к домашнему Кубку Америки, который стартует 14 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:59, Ашберн
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам
Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:21
Космос
Эксперты усомнились в реальности полета США на Луну из-за странных фотографий NASA
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400
Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.
Обновлено в 11:41
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено в 11:34
Футбол
«Выглядит неприлично». Орлов не поддерживает решение Семака пойти в политику
Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак может стать сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 15:23
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Футбол
Гол Рамоса помог Испании разгромить Фарерские острова
В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании на выезде разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:1. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе «Торсволлур».
Обновлено в 16:40
Игры
Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно
Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.
Обновлено в 12:20
Политика
Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца
Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.
Обновлено в 14:48
Космос
В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено в 11:46
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Футбол
Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ-2020
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Три тысячи журналистов подписали требование освободить Голунова
Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер сообщил, что к настоящему моменту почти три тысячи журналистов подписали требование освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:28
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой
Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
Обновлено в 10:15
Политика
На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу
Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено в 10:56
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Здоровье
Ученые: Попавшие в больницу на выходных пациенты рискуют жизнью
Британские ученые выяснили, что пациенты, попадающие в больницу на выходных, рискуют своей жизнью.
Обновлено в 05:08
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Энергетика
В Ленобласти построят комплекс по производству СПГ за 750 млрд рублей
Соглашение о сотрудничестве при строительстве комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги подписали на ПМЭФ-2019 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор ООО «Русхимальянс» Кирилл Селезнев.
Обновлено в 06:24
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32