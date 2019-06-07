Футбол

Виллиан заменит Неймара в сборной БразилииЕвро-футбол.ру вчера в 11:48

Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара. Как сообщает журналист Алешандре Лозетти, Виллиан будет выступать под номером "10". Сборная Бразилии продолжает готовиться к домашнему Кубку Америки, который стартует 14 июня.
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Экс-игрок «Анжи» вызван в сборную Бразилии вместо Неймара

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Экс-игрок «Анжи» заменит Неймара в сборной Бразилии

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