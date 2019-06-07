Футбол
Виллиан заменит Неймара в сборной БразилииЕвро-футбол.ру вчера в 11:48
Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара. Как сообщает журналист Алешандре Лозетти, Виллиан будет выступать под номером "10". Сборная Бразилии продолжает готовиться к домашнему Кубку Америки, который стартует 14 июня.
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Виллиан заменит травмированного Неймара в заявке сборной Бразилии на Кубок Америки
Sport24.ruвчера в 11:56
Виллиана вызвали в сборную Бразилии на Кубок Америки. Игрок заменит Неймара
Бомбардир.рувчера в 12:25
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
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