Виллиан заменит Неймара в сборной Бразилии на Кубке АмерикиВести.Ru 00:12

Вместо звездного форварда в сборной сыграет Виллиан. Таким образом, нападающий "Челси" будет выступать на предстоящем Кубке Америки-2019, который состоится с 15 июня по 7 июля, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Виллиан заменит Неймара в сборной Бразилии на Кубке Америки

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