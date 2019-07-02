Футбол
Виллиан пропустит финал Кубка АмерикиСпорт-Экспресс 22:01
Нападающий "Челси" и сборной Бразилии Виллиан пропустит финал Кубка Америки, который состоится 7 июля. Пентакампеоны встретятся с победителем противостояния Чили – Перу. Виллиан получил травму правого бедра, когда пытался прервать кросс Анхеля Ди Марии.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:20, Вашингтон
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Как похудеть летом: советы для тех, кто не успел сбросить лишнее весной
Одно лишь пребывание в парке, лесу и на пляже прибавляет энергии. Кроме того, на свежем воздухе ускоряется обмен веществ.
Обновлено в 22:00
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
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Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
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Общество
Сахалинский аквапарк хотят открыть в августе, но смогут в сентябре
Новые распорядители имущества должны были открыть аквапарк за три месяца, но сделать этого не сумели — отчасти из-за споров со строителями, отчасти из-за намерения серьезно усилить коммерческую составляющую объекта.
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Гаджеты
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Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
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Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов
Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.
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Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
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Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
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Политика
Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации
Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
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«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн
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