Футбол
Виллиан продлит контракт с «Челси»Sport24.ru вчера в 20:56
Полузащитник «Челси» Виллиан подпишет новый контракт с клубом, сообщает London Evening Standard. По данным источника, бразилец подпишет договор до лета 2021 года.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Спорт
Женская сборная России вышла в финал в эстафете 4х200 м вольным стилем
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в России
Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen.
Обновлено вчера в 14:25
Теннис
Кузнецова не поедет на турнир в Вашингтон из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет участвовать в теннисном турнире в Вашингтоне, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 05:58
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских «Искандеров»
Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Политика
Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.
Обновлено вчера в 16:09
Единоборства
Соперник Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Шимпанзе откусил руку смотрителю на глазах посетителей зоопарка
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший
В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.
Обновлено в 01:49
Космос
На российском спутнике «Метеор-М» вышла из строя часть приборов
На метеорологическом спутнике "Метеор-М" номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, не работает часть целевой аппаратуры, сообщается на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено в 00:50
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «РАМ Банк».
Обновлено в 01:38
Авто
Рендерные изображения Lada 4х4 California показали в Сети
Рендер Lada 4x4 Niva California был опубликован на Behance в начале прошлого года, но на самом деле впервые был разработан в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье
Эксперт рассказал, чем опасны для здоровья травяные чаи
Люди хотят без лишних усилий иметь хорошую фигуру. Для этой цели они употребляют биодобавки, в том числе и травяные чаи.
Обновлено вчера в 17:42
Транспорт
В России отложили выдачу новых автомобильных номеров
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфет
В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Космос
Корабль Dragon отправился на орбиту с новым стыковочным узлом для МКС
Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 c космическим грузовиком Dragon, который доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонны грузов и оборудования, в том числе стыковочный узел IDA-3 (International Docking Adapter), к которому смогут причаливать пилотируемые корабли самой SpaceX и Boeing, а также американский космический 3D-биопринтер.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Партия Зеленского выступила за рынок земельной собственности
Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила выступает за рынок земельной собственности, а также за либерализацию социальной сферы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.
Обновлено вчера в 16:26
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено вчера в 07:53
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30