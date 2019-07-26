Футбол
Виллиан продлит контракт с «Челси»Sport24.ru вчера в 20:56
Полузащитник «Челси» Виллиан подпишет новый контракт с клубом, сообщает London Evening Standard. По данным источника, бразилец подпишет договор до лета 2021 года.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»
Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
На легендарный крейсер «Аврора» назначен новый командир
Бронепалубный крейсер 1-го ранга Балтийского флота "Аврора" возглавил капитан 3-го ранга Юрий Шишкарев, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Обновлено в 06:59
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Обновлено в 02:59
Экономика
СМИ сообщили о проверке аренды собственных самолетов «Почты России»
По его данным, проверка началась 18 июля и касается контракта с ООО "Авиастар-ТУ" - ей переданы два самолета Ту-204, за аренду которых уплачено по 1 млрд руб. Затем "Почта" якобы арендовала у компании собственные самолеты.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина»
Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию
Зеленский в ответ поблагодарил Трампа "за лидерство США" в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.
Обновлено вчера в 13:11
Технологии
В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.
Обновлено в 04:13
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено 24 июля в 08:14
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Политика
Властелин Рады озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах его команды на рынок земли, медицину, образование и пенсии.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Подмосковье столкнулись два теплохода
В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".
Обновлено в 07:59
Общество
В выходные на севере России может выпасть снег
Погода на днях испортится почти на всей территории европейской части нашей страны.
Обновлено вчера в 07:12
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Политика
Братья Кличко подали в суд на канал «1+1»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир подают в суд на телеканал «1+1».
Обновлено в 08:02
Авто
АвтоВАЗ изменит цены с 1 августа
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Максим Виторган трогательно поздравил дочь с 23-летием
Максим Виторган трогательно поздравил дочь с 23-летием Напомним, что дочь Максима Виторгана Полина появилась на свет в гражданском браке артиста с Викторией Верберг.
Обновлено в 04:50
Авто
Audi S6 получил новый мотор и подорожал
Audi S6 2020 года стоит от 73 900 долларов в спецификации Premium Plus, в то время как версия Prestige стоит свыше 77 800 долларов.
Обновлено вчера в 12:58