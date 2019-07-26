Футбол

Виллиан продлит контракт с «Челси»Sport24.ru вчера в 20:56

Полузащитник «Челси» Виллиан подпишет новый контракт с клубом, сообщает London Evening Standard. По данным источника, бразилец подпишет договор до лета 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Челси» попытается продлить контракт с Виллианом

Sport.ru01:28

Виллиан подпишет новый контракт с «Челси»

Евро-футбол.рувчера в 07:13

Виллиан продлит контракт с «Челси»

Sport24.ruвчера в 20:56

Виллиан останется в «Челси» до 2021 года

Матч ТВвчера в 21:41

Виллиан подпишет новый контракт с «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 15:58

СМИ: «Челси» намерен продлить контракт с футболистом Виллианом

ТАСС00:05

Виллиан близок к продлению контракта с «Челси», многие фанаты недовольны

Чемпионатвчера в 06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»

Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

На легендарный крейсер «Аврора» назначен новый командир

Бронепалубный крейсер 1-го ранга Балтийского флота "Аврора" возглавил капитан 3-го ранга Юрий Шишкарев, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Обновлено в 06:59
Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Обновлено в 02:59
Экономика

СМИ сообщили о проверке аренды собственных самолетов «Почты России»

По его данным, проверка началась 18 июля и касается контракта с ООО "Авиастар-ТУ" - ей переданы два самолета Ту-204, за аренду которых уплачено по 1 млрд руб. Затем "Почта" якобы арендовала у компании собственные самолеты.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке

В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Авто

Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России

У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Общество

Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана

Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Политика

Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера

Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Гаджеты

BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих

Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол

Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб

Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Общество

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина»

Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию

Зеленский в ответ поблагодарил Трампа "за лидерство США" в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.
Обновлено вчера в 13:11
Технологии

В РФ обсудят создание реестра мобильных приложений

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты, касающиеся запрета продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств.
Обновлено в 04:13
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено 24 июля в 08:14
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Владимир Вдовиченков молча ушел от Ольги Филипповой к Елене Лядовой

Обновлено в 02:36
Политика

Властелин Рады озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах его команды на рынок земли, медицину, образование и пенсии.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Подмосковье столкнулись два теплохода

В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".
Обновлено в 07:59
Общество

В выходные на севере России может выпасть снег

Погода на днях испортится почти на всей территории европейской части нашей страны.
Обновлено вчера в 07:12
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Политика

Братья Кличко подали в суд на канал «1+1»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир подают в суд на телеканал «1+1».
Обновлено в 08:02
Авто

АвтоВАЗ изменит цены с 1 августа

Обновлено вчера в 11:32
Политика

Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Максим Виторган трогательно поздравил дочь с 23-летием

Максим Виторган трогательно поздравил дочь с 23-летием Напомним, что дочь Максима Виторгана Полина появилась на свет в гражданском браке артиста с Викторией Верберг.
Обновлено в 04:50
Авто

Audi S6 получил новый мотор и подорожал

Audi S6 2020 года стоит от 73 900 долларов в спецификации Premium Plus, в то время как версия Prestige стоит свыше 77 800 долларов.
Обновлено вчера в 12:58
ещё по теме
Главное