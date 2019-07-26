Футбол

Виллиан подпишет новый контракт с «Челси»Спорт-Экспресс вчера в 15:58

Полузащитник "Челси" Виллиан останется в команде. Стороны согласовали условия нового контракта, утверждает London Evening Standard. 30-летний бразилец подпишет договор до 30 июня 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: «Челси» намерен продлить контракт с футболистом Виллианом

ТАСС00:05

Виллиан продлит контракт с «Челси»

Sport24.ruвчера в 20:56

Виллиан подпишет новый контракт с «Челси»

Евро-футбол.рувчера в 07:13

Виллиан останется в «Челси» до 2021 года

Sportbox.RUвчера в 21:41

«Осасуна» продлила контракт с капитаном команды

Спорт-Экспрессвчера в 16:51

Виллиан останется в «Челси» до 2021 года

Матч ТВвчера в 21:41

Виллиан близок к продлению контракта с «Челси», многие фанаты недовольны

Чемпионатвчера в 06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
Экономика

«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн

"Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

В Норвегии призвали убивать «русских лососей»

Обновлено вчера в 13:41
Экономика

Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах

Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400

Обновлено вчера в 16:39
Политика

Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам

Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Кличко вновь не смог выговорить слово

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Матвиенко заявила о дискриминации богатых людей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей».
Обновлено вчера в 07:11
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке

Обновлено вчера в 15:28
Авто

На продажу выставили фургон из мультфильма «Скуби Ду»

Например, фургон The Mystery Machine из мультфильма «Скуби Ду». Автомобиль построен на базе модели Volkswagen Crafter 2012 года выпуска.
Обновлено вчера в 03:35
Гаджеты

BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE

Обновлено вчера в 16:33
Общество

Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел

Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру

Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы

После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре

В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Политика

Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты

В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты

Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Крупнейший импортер дизтоплива на Украину прекратит поставки из России

Компания Wexler Group, являющаяся крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов на Украину, с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива из России из-за установленной Киевом специальной пошлины, сообщила пресс-служба организации в Facebook.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

Жена Мамаева продает автомобиль супруга

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Опубликовано видео нападения на Порошенко после допроса

Ранее Порошенко не явился на допрос по 11 уголовным делам в Госбюро расследований Украины.
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие

Россия и Южная Корея начали переговоры по инциденту над Японским морем

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов.
Обновлено 24 июля в 23:02
Экономика

Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России

Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Еще один ребенок попал в больницу после пожара в Хабаровском крае

В районную больницу поселка Солнечного с отравлением угарным газом после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" госпитализировали еще одного мальчика.
Обновлено вчера в 22:45
Кино

Скончался актер Анатолий Торопов

Обновлено вчера в 09:43
Футбол

Комличенко впервые забил за «Младу Болеслав» в еврокубках

Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сравнял счёт в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Ордабасы".
Обновлено вчера в 14:27
Политика

Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России

Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Матвиенко и Медведев прилетят в Читу в августе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетят в Читу в августе, сообщил во время рейда по ремонту дорог 26 июля врио сити-менеджера города Александр Сапожников.
Обновлено вчера в 22:12
Теннис

Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы

Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Главное