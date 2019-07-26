Футбол
Виллиан подпишет новый контракт с «Челси»Спорт-Экспресс вчера в 15:58
Полузащитник "Челси" Виллиан останется в команде. Стороны согласовали условия нового контракта, утверждает London Evening Standard. 30-летний бразилец подпишет договор до 30 июня 2021 года.
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Экономика
«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн
"Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах
Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам
Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Матвиенко заявила о дискриминации богатых людей
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей».
Обновлено вчера в 07:11
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Авто
На продажу выставили фургон из мультфильма «Скуби Ду»
Например, фургон The Mystery Machine из мультфильма «Скуби Ду». Автомобиль построен на базе модели Volkswagen Crafter 2012 года выпуска.
Обновлено вчера в 03:35
Гаджеты
BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел
Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру
Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты
Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Крупнейший импортер дизтоплива на Украину прекратит поставки из России
Компания Wexler Group, являющаяся крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов на Украину, с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива из России из-за установленной Киевом специальной пошлины, сообщила пресс-служба организации в Facebook.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Опубликовано видео нападения на Порошенко после допроса
Ранее Порошенко не явился на допрос по 11 уголовным делам в Госбюро расследований Украины.
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие
Россия и Южная Корея начали переговоры по инциденту над Японским морем
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов.
Обновлено 24 июля в 23:02
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Еще один ребенок попал в больницу после пожара в Хабаровском крае
В районную больницу поселка Солнечного с отравлением угарным газом после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" госпитализировали еще одного мальчика.
Обновлено вчера в 22:45
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
Комличенко впервые забил за «Младу Болеслав» в еврокубках
Нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сравнял счёт в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Ордабасы".
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Матвиенко и Медведев прилетят в Читу в августе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетят в Читу в августе, сообщил во время рейда по ремонту дорог 26 июля врио сити-менеджера города Александр Сапожников.
Обновлено вчера в 22:12
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55