Виллиан отказался от многомиллионного предложения из КитаяSoccer.ru вчера в 12:54

Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» предлагал игроку годовой оклад в 12 миллионов евро, а также личного водителя и полную оплату всех авиаперелетов. Однако, несмотря на это, бразилец принял решение остаться в Европе.

Виллиан отказался от многомиллионного предложения из Китая

Транспорт «Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.

Общество Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.

Политика Коломойский пообещал Зеленскому покрасить ларек в Донбассе Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о помощи олигархов в восстановлении Донбасса.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.

Спорт Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.

Космос Роскосмос отложил запуск телескопа «Спектр-РГ» По данным пресс-службы госкорпорации, при подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и телескопом был выявлен недочёт, в связи с чем госкомиссия поручила отложить запуск на резервную дату.

Хоккей НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.

Шоу-бизнес Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые за два года был замечен папарацци на улицах Нью-Йорка.

Армия и оружие Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану Вашингтон был готов нанести точечные удары по трем объектам в Иране, но передумал проводить эту операцию, заявил президент США Дональд Трамп.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Политика Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.

Космос Ученые NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами с шипами Ученые NASA в рамках нового проекта решили оснастить готовящийся марсоход Mars-2020 колесами с шипами.

Путешествия Названо число российских туристов в Грузии Около 5 тысяч организованных туристов из России находится в Грузии, передает РИА "Новости".

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Происшествия Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.