Футбол
Виллиан отказался от многомиллионного предложения из КитаяSoccer.ru вчера в 12:54
Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» предлагал игроку годовой оклад в 12 миллионов евро, а также личного водителя и полную оплату всех авиаперелетов. Однако, несмотря на это, бразилец принял решение остаться в Европе.
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Виллиан отказался от многомиллионного предложения и двух автомобилей с водителем в Китае
Sport24.ruвчера в 19:57
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Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые за два года был замечен папарацци на улицах Нью-Йорка.
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Армия и оружие
Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану
Вашингтон был готов нанести точечные удары по трем объектам в Иране, но передумал проводить эту операцию, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 11:07
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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
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Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
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Ученые NASA в рамках нового проекта решили оснастить готовящийся марсоход Mars-2020 колесами с шипами.
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Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
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Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
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Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
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Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
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Общество
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Обновлено вчера в 16:30