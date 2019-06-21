Футбол

Виллиан отказался от многомиллионного предложения из КитаяSoccer.ru вчера в 12:54

Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» предлагал игроку годовой оклад в 12 миллионов евро, а также личного водителя и полную оплату всех авиаперелетов. Однако, несмотря на это, бразилец принял решение остаться в Европе.
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Виллиан отказался от зарплаты в 13 миллионов евро

Sport.ru02:44

Виллиан отказался от многомиллионного предложения и двух автомобилей с водителем в Китае

Sport24.ruвчера в 19:57

СМИ: Виллиан отказался от предложения в 12 миллионов евро в год из Китая

Спорт-Экспрессвчера в 12:38

Экс-игрок «Анжи» Виллиан отказался от огромной зарплаты в Китае

Советский спортвчера в 15:22

Виллиан отказался от многомиллионного предложения из Китая

Soccer.ruвчера в 12:54

Виллиан отказался от перехода в китайский клуб и зарплаты € 13 млн в год

Чемпионатвчера в 21:43

Виллиан отказался переезжать в Китай

Евро-футбол.рувчера в 12:26
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Транспорт

«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

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В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о помощи олигархов в восстановлении Донбасса.
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Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

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Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
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Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
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Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: все разрешится в нашу пользу

Если вы можете использовать чьи-то наработки, то обязательно это сделайте.
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Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
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Роскосмос отложил запуск телескопа «Спектр-РГ»

По данным пресс-службы госкорпорации, при подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и телескопом был выявлен недочёт, в связи с чем госкомиссия поручила отложить запуск на резервную дату.
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НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта

Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
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Шоу-бизнес

Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые за два года был замечен папарацци на улицах Нью-Йорка.
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Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Вашингтон был готов нанести точечные удары по трем объектам в Иране, но передумал проводить эту операцию, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 11:07
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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

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СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

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Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
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Названо число российских туристов в Грузии

Около 5 тысяч организованных туристов из России находится в Грузии, передает РИА "Новости".
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Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

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В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
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Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
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Обеспокоенных косаток и белух из «китовой тюрьмы» привели в чувство

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Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
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Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
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