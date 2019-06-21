Футбол

Виллиан отказался от многомиллионного предложения из КитаяSoccer.ru вчера в 12:54

Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» предлагал игроку годовой оклад в 12 миллионов евро, а также личного водителя и полную оплату всех авиаперелетов. Однако, несмотря на это, бразилец принял решение остаться в Европе.
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Виллиан отказался от зарплаты в 13 миллионов евро

Sport.ru02:44

Виллиан отказался переезжать в Китай

Евро-футбол.рувчера в 12:26

Виллиан отказался от перехода в китайский клуб и зарплаты € 13 млн в год

Чемпионатвчера в 21:43

Экс-игрок «Анжи» Виллиан отказался от огромной зарплаты в Китае

Советский спортвчера в 15:22

Виллиан отказался от многомиллионного предложения из Китая

Soccer.ruвчера в 12:54

СМИ: Виллиан отказался от предложения в 12 миллионов евро в год из Китая

Спорт-Экспрессвчера в 12:38

Виллиан отказался от многомиллионного предложения и двух автомобилей с водителем в Китае

Sport24.ruвчера в 19:57
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
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Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Обновлено в 06:08
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
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Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
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Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Авто

BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено вчера в 07:20
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Наука

По атомному радио впервые в истории передали музыку

Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39
Политика

Путин призвал губернаторов быть ближе к людям

Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Вокалист System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 03:36
Политика

Georgian Airways продолжает продавать билеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает продавать билеты на рейсы из Грузии в направлении России и обратно.
Обновлено в 04:59
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:09
Политика

Депутат Гаврилов рассказал о событиях в здании грузинского парламента

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью "Коммерсанту" прокомментировал события вечера четверга, с которых начался митинг у здания грузинского парламента в Тбилиси и попытки оппозиции ворваться внутрь.
Обновлено 20 июня в 17:31
Политика

Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика

Россиянки снизили траты на «пляжный набор»

Обновлено в 03:11
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Политика

Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Культура

Видео показательного номера Загитовой появилось в сети

Видеозапись показательного выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice появилось в сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
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Рогозин назвал причину переноса запуска обсерватории «Спектр-РГ»

Обновлено в 04:10
Футбол

Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки

В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено вчера в 21:13
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Общество

Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ

Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию

По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.
Обновлено в 05:58
Политика

Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании

Единственным условием является желание и готовность британской стороны работать в Россией.
Обновлено в 04:57
Происшествия

На Украине молния убила трех человек

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
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Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща

Обновлено вчера в 07:50
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Бразильский футболист, полузащитник клуба «Челси» и сборной Бразилии.
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