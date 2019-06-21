Футбол
Виллиан отказался от многомиллионного предложения из КитаяSoccer.ru вчера в 12:54
Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» предлагал игроку годовой оклад в 12 миллионов евро, а также личного водителя и полную оплату всех авиаперелетов. Однако, несмотря на это, бразилец принял решение остаться в Европе.
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Виллиан отказался от многомиллионного предложения и двух автомобилей с водителем в Китае
Sport24.ruвчера в 19:57
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
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