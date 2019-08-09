Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли ТокаревымИзвестия 04:30
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа. Проститься с артистом пришли десятки людей.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:57, Вашингтон
Политика
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
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Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Обновлено в 06:20
Политика
Орешкин рассказал о снятии разногласий по интеграции с Белоруссией
Все принципиальные разногласия России и Белоруссии по сотрудничеству в рамках Союзного государства практически сняты, заявил 9 августа журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
Из-за ураганного ветра в Москве начали падать деревья
За минувшие сутки в Москве порывов ветра не выдержали два дерева.
Обновлено в 04:10
Общество
Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат
Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".
Обновлено в 08:25
Авто
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Обновлено вчера в 23:55
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Захарова развенчала грузинские мифы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления, что российские пограничники якобы сдвигают границу Южной Осетии и Грузии вглубь территории Грузии.
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Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву
Обновлено в 06:58
Политика
МИД Китая советует США «не совать нос» в дела Гонконга
Китай настоятельно рекомендовал США пересмотреть и осмыслить свои заявления касательно ситуации в Гонконге, а также перестать скрывать факты вмешательства во внутренние дела региона.
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Армия и оружие
Американский беспилотник разбился под Багдадом
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Первые отечественные двигатели для МС-21 начнут поступать в 2020 году
Отмечается, что это первая полностью отечественная турбовентиляторная установка для гражданских самолетов с 80-х годов прошлого века.
Обновлено в 03:13
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Адвокат Владимир Воронин сообщил порталу "МБХ Медиа", что Ивана Жданова, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под административный арест на 10 суток.
Обновлено в 08:01
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Экономика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
НАТО модернизировала систему ПРО в Румынии
Обновлено в 06:57
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Гаджеты
Huawei анонсировала оболочку EMUI 10
В ходе ежегодного мероприятия Huawei Developers Conference, на которой компания делится с разработчиками новостями об аппаратных и программных решениях, Huawei официально анонсировала оболочку EMUI 10.
Обновлено в 04:30
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40