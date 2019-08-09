Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа. Проститься с артистом пришли десятки людей.

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

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