Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли ТокаревымИзвестия 04:30
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа. Проститься с артистом пришли десятки людей.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
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