Футбол

Виллем II — Витесс 0:2Спорт-Экспресс вчера в 16:35

Виллем II — Витесс
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Тилбург, Стадион «Конинг Виллем II»
10′
Вячеслав Караваев
Поль Льонк
15′
Дрис Саддики
41′
55′
Джей-Рой Грот
59′
Матуш Беро
Поль Льонк
Паул Гладон
61′
67′
Джей-Рой Грот
Чарли Мусонда
70′
Тим Матавж
Мариус Врусай
Рик Зейдервейк
71′
81′
Усама Таннане
Наварон Фор
Дамил Данкерлуи
Карим Кулибали
81′
90′
Тим Матавж
Уссама Дарфалу
"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 2-го тура чемпионата Голландии в гостях обыграл "Виллем II" со счетом 2:0. Голы забили Джей-Рой Грот и Тим Матаваж. Российский защитник "Витесса" Вячеслав Караваев провел на поле весь матч и получил желтую карточку.
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