Футбол

Виллаш-Боаш поздравил Дюкова с назначением на пост главы РФСSoccer.ru 04:11

Бывший наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поздравил Александра Дюкова с назначением на пост президента РФС. Желаю удачи моему дорогому другу Александру Дюкову в новой роли президента РФС.
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Виллаш-Боаш пожелал удачи Дюкову на русском языке

Sportbox.RU02:51

«Удачи президенту». Виллаш-Боаш поздравил Дюкова с избранием на пост главы РФС

Sport24.ru03:15

Виллаш-Боаш пожелал удачи Дюкову на русском языке

Матч ТВ02:51

Виллаш-Боаш поздравил Дюкова с назначением на пост главы РФС

Soccer.ru04:11

Виллаш-Боаш пожелал удачи Дюкову на русском языке

Спорт-Экспресс02:11

Виллаш-Боаш поздравил Дюкова с назначением на пост президента РФС

Нева Спорт01:50

Виллаш-Боаш поздравил Дюкова на русском языке: удачи, президент

Чемпионат01:35
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Происшествия

В Москве произошел пожар в консерватории имени Чайковского

Обновлено в 02:43
Происшествия

Российский отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе

МВД Бурятии начало служебную проверку после того, как в сети появилось видео с корпоративного мероприятия одного из местных отделов в честь Дня защитника Отечества, на котором запечатлена девушка, танцующая стриптиз.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Арестованный в США российский программист признал вину

Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено вчера в 19:47
Спорт

Биатлонист Малышко выиграл бронзовую медаль в спринте на ЧЕ в Раубичах

Обновлено в 04:20
Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Обновлено в 05:23
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в школе Хабаровска

Обновлено в 02:28
Происшествия

Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика

Шестилетнего мальчика, оставленного ночью в московском лесопарке «Лосиный остров», могут передать органам опеки после завершения следствия по делу его матери.
Обновлено в 05:39
Политика

В Москве стартовало шествие КПРФ в честь праздника 23 февраля

В столице стартовало шествие КПРФ, посвященное 101-й годовщине создания Советской Армии и Военно-Морского флота, в котором приняло участие около 400 человек, - сообщил в эфире корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Кино

Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина", передает Reuters.
Обновлено в 04:39
Общество

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Политика

Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками

Обновлено вчера в 16:04
Культура

Стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет

48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.
Обновлено в 00:46
Политика

Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом

Обновлено в 04:15
Происшествия

Певца R. Kelly арестовали по делу о сексуальном насилии

Американский певец Роберт Келли (R. Kelly) был арестован в Чикаго после того, как окружной прокурор предъявила ему обвинения в сексуальном насилии, сообщил в Twitter представитель полиции города Энтони Гульельми.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию.
Обновлено в 03:42
Спорт

Денисьев и Антонов победили на этапе Кубка мира в Сочи

Обновлено в 04:54
Экономика

Кредитор Utair подал в суд после дефолта по кредиту

Один из 11 кредиторов авиакомпании Utair МТС-банк подал иск против перевозчика, который просрочил выплату процентов по синдицированному семилетнему кредиту.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»

На Балтийском заводе в Петербурге ночью загорелся строящийся ледокол "Урал", сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Кирове мать оставила трехлетнюю дочь умирать от голода

В Кирове задержали молодую женщину, которая сознательно оставила в квартире трехлетнюю дочь умирать от жажды и голода.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

В Новосибирске суд отправил в СИЗО замдиректора клиники Мешалкина

Силовики задержали Покушалова 20 февраля в ходе обысков в клинике Мешалкина в связи с расследованием по делу о хищении 1,3 млрд руб. По данным источника, близкого к следствию, в рамках расследования представители спецслужб задержали еще несколько человек.
Обновлено вчера в 04:54
Армия и оружие

Трое защитников Донбасса погибли при обстрелах ВСУ

Обновлено в 03:32
Армия и оружие

США осудили власти Венесуэлы за применение силы против мирных жителей

Обновлено в 00:05
Космос

Космоплан Virgin Galactic впервые испытали с пассажиром на борту

По информации Virgin Galactic, опубликованной в соцсети Twitter, первым пассажиром космоплана стала главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес.
Обновлено вчера в 19:21
Музыка

Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на «Евровидение»

Народный артист Украины Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) прокомментировал критику в адрес национального отбора на «Евровидение-2019» на Украине.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Момент аварии с участием кортежа президента Молдавии попал на видео

Регистратор запечатлел столкновение легкового автомобиля с кортежем президента Молдавии. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Политика

МВД Украины подозревает штаб Порошенко в подкупе избирателей за счет госбюджета

Глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал проведение обысков по делу о подкупе избирателей на выборах президента Украины со стороны штаба Петра Порошенко.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву

В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
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Александр Валерьевич Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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