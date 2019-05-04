Футбол
Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионствомЧемпионат 15:58
41-летний Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством клуб стал чемпионом России в 2015 году. Тогда его помощником был нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
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Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая
В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
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«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
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Эксперты назвали самые компактные автомобили на отечественном рынке
Сегодняшний рейтинг составлен редакцией портала usedcars.ru, как отмечаюОдной из таких моделей является Kia Picanto, которая на уже на протяжении долгих лет присутствует на российском рынке.
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Обновлено в 16:07
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Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
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В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, специалисты советуют потребителям покупать плодоовощную продукцию только в установленных местах торговли, а при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность овощей и фруктов.
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Обновлено в 05:16
Футбол
«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
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Два человека погибли в результате ДТП в Подмосковье
Обновлено в 15:06
Футбол
«Сельта» обыграла «Барселону» в матче 36-го тура чемпионата Испании
"Сельта" на своем поле обыграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят майские праздники вместе
Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
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Авто
Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль
Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
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В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку
Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 00:29
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Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
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Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат прокомментировал досрочную победу команды в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 16:20
Футбол
Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»
"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
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Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
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Владимир Путин наградил орденами работников культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
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В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
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Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
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Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
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Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
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В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали восемь человек
Число погибших в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился в пятницу на восточный штат Одиша, увеличилось с трех до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:51