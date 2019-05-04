Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионствомЧемпионат 15:58

41-летний Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством клуб стал чемпионом России в 2015 году. Тогда его помощником был нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством

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