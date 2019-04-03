Футбол

Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург»Спорт-Экспресс 01:58

Виллаш-Боаш с 2014 по 2016 год возглавлял "Зенит". Также в его карьере были сборная Британских Виргинских островов, португальские "Академика" и "Порту", английские "Челси" и "Тоттенхэм". Кроме того, он ассистировал Жозе Моуринью в ряде клубов.
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«Вольфсбург» ведёт переговоры с Виллаш-Боашем

Чемпионат04:27

Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург» после окончания сезона

Советский спорт03:57

Экс-тренер «Зенита» может возглавить немецкий «Вольфсбург»

Газета.Ruвчера в 22:01

Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург»

Спорт-Экспресс01:58

Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Вольфсбург»

Soccer.ruвчера в 22:33

СМИ: Бывший тренер «Зенита» может возглавить «Вольфсбург»

Матч ТВ02:26

Экс-главный тренер «Зенита» может возглавить «Вольфсбург»

Sport24.ruвчера в 18:58
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Гаджеты

Мобильный телефон отмечает день рождения

Обновлено в 00:00
Экономика

Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу

Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
Обновлено в 06:20
Политика

Украина запретила любое авиасообщение с Россией

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.
Обновлено в 05:40
Здоровье

Женщина получила повреждение мозга из-за соковой диеты

Израильтянка из Тель-Авива получила повреждение головного мозга и попала в больницу после продолжительной соковой диеты.
Обновлено вчера в 12:20
Хоккей

Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

Второй звездой назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за один сезон (29).
Обновлено в 02:51
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила он, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Экономика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено вчера в 14:11
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Политика

В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа

Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.
Обновлено в 05:07
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика

Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог

Обновлено в 03:25
Авто

Компания Hyundai добавила в интерьер 3D-приборку и «сенсорный» руль

Компания Hyundai представила свое видение интерьера ближайшего будущего с многослойным дисплеем «приборки» и сенсорными панелями на руле.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Югре расследуют обстоятельства смерти малолетнего ребенка

Назначенная судебно-медицинская экспертиза установит точные причины смерти ребенка, следователи СКР изъяли из больницы всю медицинскую документацию относительно несовершеннолетнего.
Обновлено в 05:01
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район

Обновлено вчера в 16:22
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

Обновлено в 06:09
Кино

Появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов»

В сети появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов» — Последствия.
Обновлено вчера в 11:34
Экономика

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей

Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Подразделения ПВО Балтфлота провели учения по отражению авиаудара

Подразделения ПВО Балтийского флота провели учения по отражению группового авиационного удара условного противника.
Обновлено в 03:28
Политика

Неформальным правителем Саакашвили становиться не собирается

В Грузии же самое большее, на что «надеется» Саакашвили, — пост мэра Кварели или Лазики.
Обновлено в 02:32
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Музыка

Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Общество

Пираты начали продавать электронные книги на «Авито» и «Юле»

Корреспондент «Ведомостей», который купил несколько электронных книг на Avito, отметил, что их продавцы уверены в том, что продают легальный товар.
Обновлено в 04:23
Экономика

АФК «Система» сообщила о планах проведения IPO фармхолдинга

АФК «Система» планирует объединить фармкомпании OBL Pharm и «Биннофарм» в одну и провести IPO объединенной компании, сообщил президент АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Обновлено в 05:55
Космос

Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Китаянка проникла в резиденцию Трампа во Флориде

Гражданка Китая незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида, передает телеканал NBC.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Футболисты «Зенита» почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Футболисты и персонал "Зенита" почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге, произошедшего 3 апреля 2017 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:24
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Немецкий футбольный клуб, участник Бундеслиги, чемпион Германии сезона 2008/09. Часть системы спортивного клуба «Вольфсбург».
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Немецкий футболист
Немецкий футболист и футбольный тренер.
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