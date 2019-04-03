Футбол
Виллаш-Боаш может возглавить «Вольфсбург»Спорт-Экспресс 01:58
Виллаш-Боаш с 2014 по 2016 год возглавлял "Зенит". Также в его карьере были сборная Британских Виргинских островов, португальские "Академика" и "Порту", английские "Челси" и "Тоттенхэм". Кроме того, он ассистировал Жозе Моуринью в ряде клубов.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
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