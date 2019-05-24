Футбол
Виллаш-Боаш изъявил желание возглавить «Марсель»ProstoProSport вчера в 07:49
Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» в период с 2014 по 2016 год. Также он тренировал «Тоттенхэм», «Порту» и входил в тренерский штаб Жозе Моуринью, когда тот работал с «Челси». Последним клубом португальца был китайский «Шанхай Шанган», который он покинул в конце сезона-2017.
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
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Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре
Обновлено вчера в 09:18
Хоккей
Сложили корону. Сборная Швеции собрала звездный состав, но провалилась на ЧМ по хоккею
Сборная Швеции, выигравшая два последних чемпионата мира по хоккею, в четвертьфинале турнира 2019 года в Словакии сенсационно проиграла в овертайме финнам, состав которых был далек от оптимального.
Обновлено в 01:17
Кино
Супруга Полански раскритиковала Тарантино за «Однажды в Голливуде»
Французская актриса Эмманюэль Сенье раскритиковала режиссера и сценариста Квентина Тарантино, который снял фильм "Однажды в Голливуде" о первой жене ее супруга кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тейт.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне "Стримлайн" шестеро российских моряков сошли на берег и отправились в Россию.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Французские власти назвали основную версию взрыва в Лионе
В результате пострадали не менее 13 человек.
Обновлено вчера в 18:17
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 00:39
Политика
Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине
Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 09:18
Культура
Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Названы города и районы Башкирии с наиболее высокой смертностью
В Башкирии за первые два месяца 2019 года умерли 8 656 человек, что на 293 человека выше показателя 2018 года.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ
24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие
Индия при помощи Су-30МКИ испытала управляемую авиабомбу
Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в Индии при помощи Су-30МКИ провела испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Похитителя девочки в США приговорили к пожизненному сроку
21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок за два убийства и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
Обновлено в 01:53
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
Морской офицер ВМС США получил срок за шпионаж
В Америке под суд пошёл младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлог. Его обвинили в попытке шпионажа в пользу иностранной агентуры.
Обновлено вчера в 21:28
Технологии
Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге
Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Политика
Юрист Трампа встретился с заявившем о влиянии Киева на выборы в США экс-дипломатом Украины
Адвокат президента США Рудольф Джулиани встретился с бывшим сотрудником посольства Украины в Вашингтоне Андреем Телиженко, который ранее заявлял, что Киев пытался повлиять на прошедшие в 2016 году американские выборы с целью помочь экс-госсекретарю Хиллари Клинтон одержать на них победу.
Обновлено вчера в 22:04