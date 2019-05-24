Футбол
Виллаш-Боаш изъявил желание возглавить «Марсель»ProstoProSport вчера в 07:49
Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» в период с 2014 по 2016 год. Также он тренировал «Тоттенхэм», «Порту» и входил в тренерский штаб Жозе Моуринью, когда тот работал с «Челси». Последним клубом португальца был китайский «Шанхай Шанган», который он покинул в конце сезона-2017.
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