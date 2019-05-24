Футбол
Виллаш-Боаш изъявил желание возглавить «Марсель»ProstoProSport вчера в 07:49
Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» в период с 2014 по 2016 год. Также он тренировал «Тоттенхэм», «Порту» и входил в тренерский штаб Жозе Моуринью, когда тот работал с «Челси». Последним клубом португальца был китайский «Шанхай Шанган», который он покинул в конце сезона-2017.
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На Украине признали зависимость от торговли с Россией
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Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
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В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
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СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета
Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск.
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
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Директор школы из Владивостока уволилась после скандального выпускного
Директор школы №74 города Владивостока уволилась после костюмированной прощальной вечеринки школьников.
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Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019
Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире Первого канала.
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Галкин прокомментировал новые итоги детского «Голоса»
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В Steam началась очередная «Весенняя уборка»
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Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
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В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов
Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.
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Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено вчера в 16:11
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Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
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Военный вертолет США жестко сел на юге Афганистана
На юге Афганистана жестко сел военный вертолет США с пассажирами на борту.
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Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра
Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Джокович утверждает, что проломил пол в тренажерном зале Парижа
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Настя Каменских показала, с чего начинался день ее свадьбы
Певица Настя Каменских в Instagram рассказала, с чего начинался день ее свадьбы.
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Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
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Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 12:47
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Собчак заявила об отставке Суркова
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
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Происшествия
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Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Как Анастасия Волочкова: Лариса Гузеева отметила юбилей в бане
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Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
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Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
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Продажи новых люксовых автомобилей в РФ выросли на 12%
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Всего семь минут: врач рассказал о причине заболевания раком
Долгое пребывание под солнцем без использования солнцезащитного крема может стать причиной появления ранних морщин, быстрого старения кожи и развития онкологических заболеваний.
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Вице-губернатор Бидонько предложил не исключать сквер из опроса про храм святой Екатерины
Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что сквер у Театра драмы не нужно исключать из списка площадок, которые включат в опрос по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:21
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Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день
Обновлено вчера в 10:09