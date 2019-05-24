Футбол

Виллаш-Боаш изъявил желание возглавить «Марсель»ProstoProSport вчера в 07:49

Виллаш-Боаш работал с «Зенитом» в период с 2014 по 2016 год. Также он тренировал «Тоттенхэм», «Порту» и входил в тренерский штаб Жозе Моуринью, когда тот работал с «Челси». Последним клубом португальца был китайский «Шанхай Шанган», который он покинул в конце сезона-2017.
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Спортивный директор «Марселя»: «Виллаш-Боаш основной кандидат на должность главного тренера»

Матч ТВ02:16

Виллаш-Боаш — приоритетный вариант для «Марселя»

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Виллаш-Боаш изъявил желание возглавить «Марсель»

ProstoProSportвчера в 07:49

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Советский спортвчера в 12:32

Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель»

Sports.ruвчера в 11:10

Виллаш-Боаш готов работать с «Марселем»

Спорт-Экспрессвчера в 12:47

Виллаш-Боаш готов возглавить «Марсель»

Sport24.ruвчера в 07:26
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