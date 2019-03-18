Футбол

Вилкова накажут за пенальти в ворота «Краснодара»News.ru 07:46

Локомотив — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
Брайан Идову
46′
57′
Кристиан Рамирес
Вандерсон Соуза
58′
Дмитрий Скопинцев
Маурисио Перейра
63′
Шарль Каборе
68′
Шарль Каборе
Антон Миранчук
69′
71′
Кристоффер Ольссон
Магомед Сулейманов
Федор Смолов
Эдер
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
90′+5′
Глава судейского департамента РФС Александр Егоров заявил, что судья Михаил Вилков, работавший на матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром», получит неудовлетворительную оценку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Игорь Захаров: Смольникова и Жиркова надо было удалять

Советский спорт12:49

Глава ДСИ РФС дал оценку пенальти в матче «Локомотив» — «Краснодар»

RT на русском10:59

Судья Вилков вмешался в золотую гонку: победный гол «Локомотива» забит с ошибочно назначенного «Краснодару» пенальти

Спорт уик-эндвчера в 11:52

А. Егоров: в матче «Спартак» – «Зенит» следовало дать пенальти на Дзюбе

Чемпионат07:11

Александр Егоров: «Оценка Москалева за матч „Спартак“ – „Зенит“ – двойка с минусом»

Спорт-Экспресс08:30

Ошиблись ли судьи с пенальти на Каборе и отсутствием пенальти на Дзюбе?

Евро-футбол.рувчера в 15:03

А. Егоров: «Вилков не должен был назначать пенальти в ворота „Краснодара“»

Sport24.ru06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика

Путин посетовал, что с руководством Украины каши не сваришь

Глава государства подчеркнул, что есть непонимание с сегодняшним руководством Украины, с которым, по его словам, вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии отношений.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Правозащитника Титиева приговорили к четырём годам колонии-поселения

Шалинский районный суд Чечни приговорил к четырём годам колонии-поселения главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева по обвинению в незаконном хранении марихуаны.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн

Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. по делу о хищениях в Нота-банке.
Обновлено в 12:33
Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в третьем матче серии

Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Обновлено в 13:05
Политика

Путин дал старт работе двух электростанций в Крыму

Обновлено в 07:59
Политика

Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями

Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии

Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".
Обновлено в 11:31
Политика

Путин пошутил о нехватке денег у евреев в Крыму

Глава РФ Владимир Путин встретился с представителями общественности в Симферополе, где пошутил о нехватке денег у евреев.
Обновлено в 12:10
Политика

Россия признала Македонию под новым названием

Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - говорится в сообщении МИД РФ, текст которого размещен на сайте ведомства.
Обновлено в 12:51
Политика

Путин рассказал, почему в Крыму высокие цены на продукты

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Симферополе отметил, что "доходы у крымчан не самые высокие, а цены достаточно приличные".
Обновлено в 11:33
Общество

В сети магазинов «Красная икра» идут обыски

Мероприятия идут в московских офисах компании, а также на складах и в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине, связанных с компанией.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены санкций ЕС

Президент Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если Евросоюз отменит свои ограничительные меры.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека

Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Горринга окончательно уволили из структур «Росгеологии»

В январе "Росгеология" расторгла контракт с первым заместителем генерального директора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга.
Обновлено в 11:06
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика

Макаревич оправдывается после скандальных слов про «Крым наш»

Лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, написавший в фейсбуке пост о Крыме, получил шквал негативных комментариев от несогласных с ним пользователей.
Обновлено в 12:54
Политика

Путин попросил военных в Балаклавской бухте потесниться ради яхт

Президент России Владимир Путин попросил силовые структуры, расположенные в Балаклавской бухте Крыма, «потесниться» и освободить место для развития яхтенного туризма.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Киеве за сутки сожгли два магазина Roshen

В Киеве за сутки сожгли два магазина Roshen. Об этом сообщает Strana.ua в понедельник, 18 марта.
Обновлено в 12:51
Политика

В ближайшие дни ожидается очередная серия губернаторских отставок

Как предполагается, в отставку могут уйти до шести руководителей регионов: глава Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтая Александр Бердников, глава Оренбургской области Юрий Берг и Борис Дубровский - глава Челябинской области, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:45
Космос

В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, который произошел над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от российского побережья.
Обновлено в 12:36
Культура

Александр Любимов отреагировал на слухи о цепи смертей участников «Последнего героя»

Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов, посоветовал тем, кто ищет мистические совпадения в смертях участников шоу, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова.
Обновлено в 11:46
Общество

ФАС назвала челябинского губернатора участником антиконкурентного сговора

Более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015–2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост», что стало следствием реализации сразу двух антиконкурентных соглашений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Врач Началовой назвал ее смерть случайностью

Обновлено вчера в 11:45
Политика

Путин отчитал владельцев разрушенных отелей в Крыму из-за отношения к людям

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал владельцев разрушенных отелей в Крыму за наплевательское отношение к рабочему классу.
Обновлено в 13:04
Политика

В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения

Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Политика

НАТО предложило России вернуть Крым Украине

НАТО в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией заявило, что отказывается признавать итоги крымского референдума и предложила «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:28
Футбол

Стала известна дата матча «Спартак» — ЦСКА во втором круге РПЛ

Московские «Спартак» и ЦСКА встретятся в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 13:16
Политика

Ветеранам в Латвии хотят запретить носить форму Красной армии

Национальное объединение "Все для Латвии !" (VL-TB / LNNK) предлагает внести поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах — запретить "носить формы тоталитарных режимов".
Обновлено в 11:42
Происшествия

Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов

Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Политика

В США исключили возможность возврата Украине Крыма военным путем

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что возврат Украине Крыма военным путем исключен.
Обновлено в 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное