Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого летаРоссийская газета вчера в 20:15
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты.
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Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. И такой долгий день продержится практически до конца июня.Российская газетавчера в 20:15
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Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено 23 июня в 17:28
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным
Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».
Обновлено вчера в 16:01
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами
«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.
Обновлено вчера в 04:33
Футбол
Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани
Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части
Обновлено вчера в 02:08
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины
Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
Гороскоп на 23 июня: Раки, ваше чутье поможет вам сделать верный выбор
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 22 июня в 20:00
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
«Барселона» поздравила нападающего команды Лионеля Месси с 32-летием.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии
Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзе
Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о создании второго в своей линейке самовзрывающегося беспилотного летательного аппарата «ZALA Ланцет».
Обновлено вчера в 14:47
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года
Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
Обновлено вчера в 18:35