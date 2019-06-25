Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого летаРоссийская газета вчера в 20:15

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. И такой долгий день продержится практически до конца июня.

с чего всё началось

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты.

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

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