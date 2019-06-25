Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого летаРоссийская газета вчера в 20:15

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты.
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Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. И такой долгий день продержится практически до конца июня.
Российская газетавчера в 20:15

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Синоптики сообщили, когда наступят самые жаркие дни лета

РИА Новости01:45

Синоптик рассказал, когда наступят самые жаркие дни этого лета

ФАНвчера в 22:29

«Не будем думать о зиме»: синоптики назвали самые жаркие дни лета

ТК Звездавчера в 23:48

Синоптики назвали сроки наступления самых жарких дней лета

News.ruвчера в 23:35

В Гидрометцентре назвали сроки наступления самых жарких дней лета

Известиявчера в 22:47

Синоптики Гидрометцентра рассказали, когда ждать самых жарких дней лета

Life.ru00:06

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Российская газетавчера в 20:15
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Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Культура

Шахназаров выступил за увеличение числа кинофестивалей в России

Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров выступает за то, чтобы количество кинофестивалей в России не сокращалось, поскольку для многих кинематографистов это единственный шанс показать картину зрителям.
Обновлено вчера в 13:08
Здоровье

Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
Обновлено в 01:39
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Экономика

На Колыме повысят зарплату медработникам

Распоряжение о повышении заработной платы некоторых категорий работников учреждений области, которые относятся к региональному Минздраву, подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Обновлено в 00:54
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина

Обновлено вчера в 05:30
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

«Отрезанные» от РФ украинской границей — ростовских жителей переселят

Жителей Ростовской области, проживающих в пересечённом российско-украинской границей посёлке Чертково, переселят.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Казахстане прекратились интенсивные взрывы после ЧП в военной части

Обновлено в 01:06
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе

Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:36
Кино

Роль Нео в новой «Матрице» сыграет Майкл Б. Джордан

Ожидается, что вместо Киану Ривза роль Нео сыграет Майкл Б. Джордан, сообщает Francetvinfo. Съемки фильма начнутся в 2020 году в Чикаго.
Обновлено в 01:00
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Политика

Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 01:18
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист дефицитных рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Новая церковь Украины отобрала у Филарета управление епархией

Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) отделяется, потому что выданный ПЦУ томос не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит ее в зависимость от Константинополя.
Обновлено вчера в 10:05
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Rambler Group хочет провести IPO

На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол

Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в игре 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»

Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

Убыль населения РФ в этом году составила почти 150 тыс человек — ОП РФ

Примерно на 150 тысяч человек сократилось население России за первые четыре месяца текущего года, заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.
Обновлено вчера в 06:44
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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