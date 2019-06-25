Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого летаРоссийская газета вчера в 20:15

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты.
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Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. И такой долгий день продержится практически до конца июня.
Российская газетавчера в 20:15

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Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

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Синоптики сообщили, когда наступят самые жаркие дни лета

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Синоптики предупредили о приближении самых жарких дней лета

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В Гидрометцентре назвали сроки наступления самых жарких дней лета

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Синоптик рассказал, когда наступят самые жаркие дни этого лета

ФАНвчера в 22:29

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Российская газетавчера в 20:15
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Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
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Минпросвещения хочет снизить нагрузку на школьных учителей

Министерство просвещения хочет оставить педагогам лишь четыре отчета, сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
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Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
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Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами

Усовершенствования означают, пишет The Verge, что Raspberry Pi 4 в максимальной конфигурации с 4 ГБ памяти теперь можно использовать, как замену бюджетному офисному ПК.
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Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина

В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18
Общество

Никонов: на самом деле количество бюджетных мест в вузах не сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, пишут «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию РФ о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 01:49
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Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

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В Охе закрыли детские сады из-за вируса гепатита А в воде

Напомним, вчера в городе семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.
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Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
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В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
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Представители 11 поместных православных церквей поддержали УПЦ

В целом все прибывшие в Киев представители мирового православия поддержали каноническую УПЦ, заявив, что они признают только одну православную церковь на Украине - во главе с митрополитом Онуфрием - и молятся за нее.
Обновлено в 02:50
Общество

В Мосгоргеотресте прокомментировали данные о существовании «Метро-2»

Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов прокомментировал данные о существовании под Москвой системы секретных бункеров и линий метро, известной как «Метро-2».
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В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
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Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego

В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения.
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Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США

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Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями

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Московская группа The Beatboy станет хедлайнером The Beatles Fest

Через две недели, 6 июля, В Преображенский парк Академического микрорайона приедет хедлайнер фестиваля — московская группа The Beatboy.
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Космос

Илон Маск из-за ошибки в Twitter решил «оккупировать» Луну

Илон Маск решил изменить свои планы и собирается «оккупировать» не только Марс, но и Луну.
Обновлено в 03:18
Культура

Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
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Против главы Калининского района завели дело о получении взятки

Глава Калининского района Саратовской области Олег Мортов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ).
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Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
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Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов

Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).
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В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
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Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
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Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.
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Диана Гурцкая тяжело пережила смерть матери

Диана Гурцкая рассказала, что тяжело пережила смерть матери. Певица потеряла самого близкого человека на пике своей популярности.
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