Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого летаРоссийская газета вчера в 20:15
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты.
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Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. И такой долгий день продержится практически до конца июня.Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
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Порошенко остается теневым президентом Украины
Главой МИД Украины остается Павел Климкин.
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Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Минпросвещения хочет снизить нагрузку на школьных учителей
Министерство просвещения хочет оставить педагогам лишь четыре отчета, сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Гаджеты
Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами
Усовершенствования означают, пишет The Verge, что Raspberry Pi 4 в максимальной конфигурации с 4 ГБ памяти теперь можно использовать, как замену бюджетному офисному ПК.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина
В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18
Общество
Никонов: на самом деле количество бюджетных мест в вузах не сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, пишут «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию РФ о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 01:49
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
ЖКХ
В Охе закрыли детские сады из-за вируса гепатита А в воде
Напомним, вчера в городе семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус.
Обновлено в 02:30
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Религия
Представители 11 поместных православных церквей поддержали УПЦ
В целом все прибывшие в Киев представители мирового православия поддержали каноническую УПЦ, заявив, что они признают только одну православную церковь на Украине - во главе с митрополитом Онуфрием - и молятся за нее.
Обновлено в 02:50
Общество
В Мосгоргеотресте прокомментировали данные о существовании «Метро-2»
Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов прокомментировал данные о существовании под Москвой системы секретных бункеров и линий метро, известной как «Метро-2».
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Авто
Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Обновлено вчера в 18:05
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Музыка
Московская группа The Beatboy станет хедлайнером The Beatles Fest
Через две недели, 6 июля, В Преображенский парк Академического микрорайона приедет хедлайнер фестиваля — московская группа The Beatboy.
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Космос
Илон Маск из-за ошибки в Twitter решил «оккупировать» Луну
Илон Маск решил изменить свои планы и собирается «оккупировать» не только Марс, но и Луну.
Обновлено в 03:18
Культура
Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Против главы Калининского района завели дело о получении взятки
Глава Калининского района Саратовской области Олег Мортов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ).
Обновлено в 02:04
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
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Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов
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Обновлено в 02:00
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Интернет
Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС
Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.
Обновлено в 02:02
Культура
Диана Гурцкая тяжело пережила смерть матери
Диана Гурцкая рассказала, что тяжело пережила смерть матери. Певица потеряла самого близкого человека на пике своей популярности.
Обновлено в 02:00