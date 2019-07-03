Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июлеРоссийская газета вчера в 22:00

Что касается осадков, то на 80 процентах территории страны они выпадут в пределах нормы.
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Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В пределах нормы будет июль на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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