Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июлеРоссийская газета вчера в 22:00
Что касается осадков, то на 80 процентах территории страны они выпадут в пределах нормы.
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с чего всё началось
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В пределах нормы будет июль на всей европейской территории, на юге Урала и юге Западной Сибири.Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:30, Вашингтон
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