Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней летаРБК 02:58

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. И такой долгий день продержится практически до конца июня.

с чего всё началось

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