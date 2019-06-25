Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней летаРБК 02:58

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа. Об этом «Российской газете» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. И такой долгий день продержится практически до конца июня.
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