Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней летаРБК 02:58
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа. Об этом «Российской газете» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Оценить286
с чего всё началось
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. И такой долгий день продержится практически до конца июня.Российская газетавчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:39, Вашингтон
Политика
Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ
Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Общество
На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей
Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Дерби» разрешил Лэмпарду провести переговоры с «Челси»
Дерби разрешил своему тренеру Фрэнку Лэмпарду провести переговоры с Челси.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Сын Армена Джигарханяна пригласил на свидание Ольгу Казаченко
Бывшая жена звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга удивила подписчиков своего Инстаграма пикантным снимком.
Обновлено в 04:37
Театры
В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину
Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Хоккей
На Панарина претендуют «Рейнджерс», «Айлендерс», «Флорида» и «Чикаго»
Что могут предложить «Флорида», «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Чикаго».
Обновлено в 09:30
Политика
В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Обновлено в 08:11
Общество
Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре
Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
Обновлено в 06:43
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:12
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия
20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожёны
Нападающий резервной команды «Севильи» Хоао Малек, выступающий за клуб на правах аренды, стал участником дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 06:25
Политика
Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ
Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Футбол
«У меня есть техника»: Сердар Азмун пошутил над Артемом Дзюбой
На опубликованных кадрах иранский форвард «Зенита» исполняет удар по воротам, а затем поворачивается к камере и восклицает: «У меня есть техника, я не Дзюба».
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»
Обновлено в 03:12
Авто
Fiat 500 в мае вошел в пятерку европейских бестселлеров
Компактный хэтчбек Fiat 500 по итогам мая вошел в ТОП-5 европейских бестселлеров.
Обновлено в 05:34
Политика
Кабмин предложил изменить правила выдачи вида на жительство
Правительство предлагает сократить с шести до четырех месяцев срок рассмотрения запроса о виде на жительство.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Политика
Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»
Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26