Общество
Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работамРоссийская газета 05:03
Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Поэтому я не советую заниматься посадками в первой декаде мая", - сообщил он.
Читать в источнике
Оценить
Исходя из тех расчетов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трех лет, бывают заморозки.
с чего всё началось
Российские метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников, заявил РИА Новости в четверг научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.РИА Новости04:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Политика
Песков назвал критерии отбора Кремлем новых губернаторов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критерии, согласно которым Кремль отбирает новых врио губернаторов.
Обновлено в 08:11
Политика
Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол
Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.
Обновлено в 07:54
Здоровье
«Росконтроль» назвал лучшие марки цыплят-бройлеров
На экспертизу отправили тушки цыплят-бройлеров марок "Петруха", "Приосколье", "Ясные зори", "Троекурово", "Петелинка" и "Мираторг".
Обновлено в 05:40
Космос
Ученые: у первоскитных солнечных батарей есть слабые места
Ученые Сколтеха, Института проблем химической физики РАН, Уральского федерального университета и МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили слабые места у первоскитных солнечных батарей.
Обновлено в 05:56
Экономика
В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире
Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Похороны Началовой: Катя Лель боится за дочь покойной
Певица Катя Лель приехала проститься с коллегой по сцене Юлией Началовой на Троекуровское кладбище.
Обновлено в 06:14
Авто
Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению
Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Под обстрел ВСУ попала школа в Донецке
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта обстрелу со стороны бойцов ВСУ подверглась школы №77 в посёлке Гольмоский.
Обновлено в 07:34
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Кино
Сиквел «Последнего богатыря» получил название
Обновлено в 08:19
Экономика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Десятки человек погибли при крушении туристического парома в Ираке
По меньшей мере 45 человек погибли при крушении туристического парома, следовавшего по реке Тигр, в районе города Мосул в Ираке.
Обновлено в 09:41
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Технологии
«Ильюшин» показал возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
В авиационном комплексе имени Ильюшина рассказали, как будет выглядеть пассажирский салон перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено в 00:22
Игры
Microsoft выпустит дешевую приставку Xbox без оптического привода
Корпорация Microsoft разрабатывает вариант игровой приставки Xbox без привода для оптических дисков, сообщает ресурс Windows Central.
Обновлено в 08:09
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Политика
Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении
Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51