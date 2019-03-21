Общество

Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работамРоссийская газета 05:03

Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Поэтому я не советую заниматься посадками в первой декаде мая", - сообщил он.
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Роман Вильфанд
Исходя из тех расчетов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трех лет, бывают заморозки.
— Роман ВильфандПровинция.ру 08:09
с чего всё началось

Росгидромет посоветовал не работать в огороде до конца майских праздников

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