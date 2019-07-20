Футбол

Вильена признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Краснодар»Матч ТВ 09:03

Уфа — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
28′
Урош Спаич
Каталин Карп
29′
Джемал Табидзе
39′
49′
Юнес Намли
54′
Кристиан Рамирес
Сильвестр Игбоун
65′
66′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
70′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
Андрей Козлов
Дмитрий Сысуев
72′
73′
Тонни Триндаде де Вильена
Оливье Тилль
Вячеслав Кротов
83′
Каталин Карп
Азамат Засеев
84′
86′
Джемал Табидзе
Вячеслав Кротов
87′
90′
Тонни Триндаде де Вильена
Йоун Гудни Фьоулюсон
Определен лучший игрок матча 2-го тура Российской премьер-лиги между «Уфой» и «Краснодаром». Им стал легионер «быков» Тонни Вильена, забивший второй мяч.
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