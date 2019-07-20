Определен лучший игрок матча 2-го тура Российской премьер-лиги между «Уфой» и «Краснодаром». Им стал легионер «быков» Тонни Вильена, забивший второй мяч.

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Происшествия Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Футбол ЦСКА — Оренбург 2:1 (2-й тайм) После первого тайма команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу хозяев.

Происшествия Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.

Политика Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400 Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.

Наука Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Кино Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети Американская развлекательная компания Netflix представила первый тизер сериала «Ведьмак», который был снят по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Космос «Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

Общество Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.

Шоу-бизнес Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".

Космос Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.

Здоровье Медики: Школьные каникулы вредят психическому здоровью Американские исследователи недавно доказали, что после возвращения с длинных каникул и у детей, и у преподавателей, которые несколько месяцев отдыхали от умственной деятельности, возникает чрезмерная нагрузка на мозг.

Политика Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.

Футбол «Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.

Общество Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.

Общество Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.

Политика В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).

Армия и оружие В Йемене началась военная операция против хуситов — арабская коалиция О начале военной операции против хуситов в йеменской провинции Сана объявила арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, 20 июля сообщил новостной телеканал Al Arabiya со ссылкой на военных.