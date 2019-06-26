Футбол
Вильена прибыл в расположение «Краснодара»Матч ТВ 03:56
Новичок «Краснодара» Тонни Вильена прибыл в расположение российской команды на сборах в Австрии. В среду он проведет первую тренировку в составе «быков». Вильена перешел в стан быков из «Фейенорда».
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Футбол
Агент подтвердил заинтересованность Буффона в возвращении в «Ювентус»
Представитель 41-летнего итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина подтвердил, что возвращение футболиста в «Ювентус» возможно.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту
На сегодняшний день максимальная скорость автотранспорта, проезжающего по Крымскому мосту, была 243 км / ч Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения авто по Крымскому мосту.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Общество
В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Общество
Просроченные долги по ЖКХ предлагают списывать как безнадежные
Если россиянин решит судиться с управляющей компанией, чтобы обязать ее списать долг с истекшим сроком давности, он успеха не добьется – суды отказывают по таким искам, поскольку у них нет законодательной базы для принятия соответствующего решения, пояснили авторы инициативы.
Обновлено вчера в 10:40
Игры
Тим Суини объяснил, почему Epic Games делает такой упор на эксклюзивы
В ответ на вопрос одного из пользователей Twitter, почему Epic Games просто вежливо не просит разработчиков сделать свою игру доступной и в EGS, и на других площадках, исполнительный директор компании Тим Суини объяснил, что только с помощью эксклюзивов они смогут изменить индустрию к лучшему.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки
«Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 04:18
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
На сессии ПАСЕ 25 июня полномочия делегации России, члены которой прибыли в Страсбург для участия в заседании, были оспорены и не подтверждены.
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Около 35 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в парках столицы
Почти 35 тыс. жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва" в парках города и прошли диспансеризацию в момент старта акции в начале июня.
Обновлено в 04:37
Общество
В РАН прокомментировали сообщения о токсичной воде в Байкале
Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.
Обновлено в 04:23
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Авто
Компания Lightyear представила электрокар на солнечных батареях
У новинки, естественно, есть функция зарядки и от домашней розетки: за 8 часов можно подзарядиться на поездку длиной до 400 км. Специалисты компании длительное время трудились над дизайном с аэродинамической точки зрения и решали задачу с установкой солнечных панелей.
Обновлено вчера в 09:04
Футбол
Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт
Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
Обновлено в 04:22
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Политика
ПАСЕ проведет второй тур по избранию Слуцкого на пост вице-спикера
Парламентская ассамблея Совета Европы проведет второй тур по избранию вице-спикера ПАСЕ, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 04:17
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Экономика
Роскомнадзор заведет новое административное дело против Google
Роскомнадзор планирует завести новое административное дело против Google. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 04:00
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
19 июня в Дании ответили на обвинения в задержке строительства трубопровода.
Обновлено в 04:22
Происшествия
У берегов Камчатки произошло второе сильное землетрясение за сутки
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Лидер фракции ЛДПР парламента Петербурга сложил полномочия депутата
Лидер фракции ЛДПР в законодательном собрании Петербурга Олег Капитанов объявил о сложении депутатских полномочий.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Турции 11 нелегальных мигрантов погибли в ДТП
Обновлено в 03:06
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве
Обновлено вчера в 12:18