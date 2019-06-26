Вильена прибыл в расположение «Краснодара»Матч ТВ 03:56

Новичок «Краснодара» Тонни Вильена прибыл в расположение российской команды на сборах в Австрии. В среду он проведет первую тренировку в составе «быков». Вильена перешел в стан быков из «Фейенорда».

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Происшествия Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту На сегодняшний день максимальная скорость автотранспорта, проезжающего по Крымскому мосту, была 243 км / ч Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения авто по Крымскому мосту.

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Происшествия В Ленобласти один рыбак зарезал другого из-за места для рыбалки «Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.

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Общество Около 35 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в парках столицы Почти 35 тыс. жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва" в парках города и прошли диспансеризацию в момент старта акции в начале июня.

Общество В РАН прокомментировали сообщения о токсичной воде в Байкале Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

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Футбол Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

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Политика ПАСЕ проведет второй тур по избранию Слуцкого на пост вице-спикера Парламентская ассамблея Совета Европы проведет второй тур по избранию вице-спикера ПАСЕ, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Транспорт МВД обновляет правила регистрации транспортных средств Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.

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