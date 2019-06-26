Футбол
Вильена прибыл в расположение «Краснодара»Матч ТВ 03:56
Новичок «Краснодара» Тонни Вильена прибыл в расположение российской команды на сборах в Австрии. В среду он проведет первую тренировку в составе «быков». Вильена перешел в стан быков из «Фейенорда».
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Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
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Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
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В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
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Экономика
Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей
Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
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Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра.
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Общество
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Обновлено в 06:08
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На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Полиция выясняет обстоятельства поножовщины и стрельбы в Петербурге
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.
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