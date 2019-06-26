Футбол

Вильена прибыл в расположение «Краснодара»Матч ТВ 03:56

Новичок «Краснодара» Тонни Вильена прибыл в расположение российской команды на сборах в Австрии. В среду он проведет первую тренировку в составе «быков». Вильена перешел в стан быков из «Фейенорда».
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Транспорт

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Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов

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Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта двое мужчин получили ножевые ранения.
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