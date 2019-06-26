Вильена прибыл в расположение ФК «Краснодар» на сбор в АвстрииКубанские новости 05:20

24-летний полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена подписал с «Краснодаром» пятилетний контракт. К команде новичок присоединится на сборах в Австрии. Как рассказал агент футболиста Мехмет Эсер, контракт с "Краснодаром" рассчитан на 5 лет.

Вильена прибыл в расположение ФК «Краснодар» на сбор в Австрии

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