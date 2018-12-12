Футбол

«Виктория» и «Рома» не смогли забить в первом тайме
LiveSport.ru
вчера в 13:49

Чешская «Виктория» играет вничью дома с итальянской «Ромой» (0:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды проводят поединок осторожно. Римляне стараются контролировать мяч, тогда как чехи ждут шанса на контратаках.
LiveSport.ruвчера в 13:49

Подробнее о событии

«Виктория» — «Рома» — 2:1. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 21:40

Обзор Лиги чемпионов: боевая «Виктория», заруба в Амстердаме и неудача «Шахтера»

Спорт-Экспрессвчера в 18:15

«Спасибо», «Рома». Обзор матча, который обесценил победу ЦСКА над «Реалом»

Матч ТВвчера в 17:13

2 банки «Виктории» и жалкий гол «Ромы» не пустили ЦСКА в еврокубковую весну

Eurosport.ruвчера в 15:30

«Виктория» победила «Рому» в матче ЛЧ и смогла выйти в 1/16 финала Лиги Европы

RT на русскомвчера в 14:50

«Виктория» обыграла «Рому» и не пустила ЦСКА в Лигу Европы

Советский спортвчера в 14:46

«Виктория Пльзень» на своём поле обыграла «Рому» в матче Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Футбол

Реал — ЦСКА 0:3

Московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 12 декабря в Мадриде.
Обновлено вчера в 02:13
Футбол

Шахтер — Лион 1:1

Травмированы в том числе Кевин де Брюйне, Серхио Агуэро и Давид Сильва, который, кстати, и вырвал победу в первом матче в Зинсхайме на 87-й минуте.
Обновлено вчера в 07:32
Футбол

Ди Франческо: «Виктория» смотрелась лучше «Ромы, это недопустимо»

Наставник "Ромы" Эусебио ди Франческо прокомментировал поражение от чешской "Виктории" (1:2) в матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:15
Футбол

Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев

Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу в пятницу будет сделана операция по удалению грыжи.
Обновлено в 00:58
Футбол

Роберт Левандовски: Мы можем играть еще лучше, у нас большой потенциал

Наша позиционная игра была не очень хороша. Мы должны продолжить усердно работать.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

Египет хочет провести Кубок Африки-2019 вместо Камеруна

Министр спорта Египта Ашраф Собхи отметил, что его страна готова принять Кубок Африки 2019 года вместо Камеруна.
Обновлено в 00:43
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

Матчи 18-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Монпелье" и "Ницца" - "Сент-Этьен" перенесены по соображениям безопасности из-за акций протестов "желтых жилетов", сообщается на сайте Профессиональной французской футбольной лиги.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол

«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

Обновлено вчера в 11:59
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено вчера в 11:01
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

Джикия обратился к Мамаеву и Кокорину

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия записал видеообращение к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 00:32
Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»

Зенит завтра выйдет на поле, чтобы победить.
Обновлено вчера в 15:34
ещё по теме
Дженгиз Ундер
Турецкий футболист
Турецкий футболист, полузащитник. Игрок итальянского клуба «Рома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное