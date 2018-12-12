Футбол
«Виктория» и «Рома» не смогли забить в первом тайме
«Виктория» и «Рома» не смогли забить в первом таймеLiveSport.ru13:49
Чешская «Виктория» играет вничью дома с итальянской «Ромой» (0:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды проводят поединок осторожно. Римляне стараются контролировать мяч, тогда как чехи ждут шанса на контратаках.
LiveSport.ru13:49
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